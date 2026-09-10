Un partido de eliminación directa de pronóstico reservado será el que se vivirá este jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, cuyas gradas se teñirán de rojo cuando Club Cienciano reciba a Montevideo City Torque cuando se enfrenten por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ganador de esta llave esperará en las semifinales al vencedor de la serie brasileña entre Atlético Mineiro y Santos.

El ‘Papá’ se ha convertido en la gran sensación del torneo de clubes de la CONMEBOL y una pesadilla para los equipos internacionales en la altura de la Ciudad Imperial. La escuadra dirigida por Horacio Melgarejo viene de eliminar de forma contundente al Botafogo de Brasil con un global de 6-2 (goleada 6-1 en casa) y previamente dejó en el camino al vigente campeón, Lanús. En el plano local, los cusqueños llegan con la moral a tope tras golear 5-2 a FC Cajamarca.

‘El City uruguayo’, por su parte, es la otra gran revelación del certamen tras clasificar a cuartos de final eliminando a Tigre de Argentina con un global de 3-1. En su liga doméstica atraviesa por un gran momento: viene de derrotar 2-1 a Cerro Largo y se mantiene como sublíder del torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, a solo un punto de la cima de la clasificación.

Cienciano y Montevideo City Torque definen una llave clave en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conozca cómo ver el partido en vivo gratis a través de la señal de DIRECTV en directo por fútbol TV y plataformas online. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Mag

¿A qué hora juega Cienciano vs. Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los horarios del partido entre Cienciano y Montevideo City Torque que se realizará este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

País Horarios México 18:30 Guatemala 18:30 El Salvador 18:30 Honduras 18:30 Nicaragua 18:30 Costa Rica 18:30 República Dominicana 19:30 Panamá 19:30 Perú 19:30 Colombia 19:30 Ecuador 19:30 Chile 20:30 Venezuela 20:30 Bolivia 20:30 Argentina 21:30 Uruguay 21:30 Paraguay 21:30 Brasil 21:30

¿A qué hora juega Cienciano vs. Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el pitazo inicial del partido Cienciano vs. Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 será a las 7:15 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX). Como se sabe, el compromiso se realizará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco.

¿A qué hora juega Cienciano vs. Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, estos son los horarios del partido Cienciano vs. Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 según tu zona horaria.

Pacífico (PT): 5:15 PM

Tiempo de la Montaña (MT): 6:15 PM

Tiempo del Centro (CT): 7:15 PM

Tiempo del Este (ET): 8:15 PM

Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Cienciano vs. Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en México?

Lamentablemente no habrá transmisión del partido entre Cienciano y Montevideo City Torque en México y la única forma de hacerlo es usando una VPN para conectarte a algunas de las señales habilitadas que pasarán las incidencias del cotejo.

¿Qué canal transmite Cienciano vs. Torque EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Este jueves 10 de septiembre se podrá ver el partido Cienciano vs. Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

España: VPN

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: Paramount+

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Bolivia: VPN

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

Paraguay: VPN

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter