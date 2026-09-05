Llegó el gran día en la Liga BBVA MX. FC Juárez recibe a Pachuca por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, este viernes 4 de septiembre a partir de las 21:00 horas (Tiempo Centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez . El choque reúne a dos clubes con aspiraciones de protagonismo en el futbol mexicano y promete ser determinante para sus objetivos en la tabla de posiciones. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por región, canales de TV señal abierta, cable y streaming online disponibles desde México, Estados Unidos y otros países del mundo.

¿A qué hora juega Juárez FC y Pachuca CF EN VIVO por la Liga MX?

Juárez recibe a Pachuca por la Jornada 7 del Apertura 2026 este viernes 4 de septiembre, con inicio programado a las 9:00 p. m. de CDMX. El partido podrá verse gratis en televisión abierta y también vía digital en México.

País o zona horaria Fecha Hora de inicio México — hora del Centro (CDMX) Viernes 4 de septiembre 9:00 p. m. Ciudad Juárez, Chihuahua Viernes 4 de septiembre 8:00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá Viernes 4 de septiembre 10:00 p. m. Estados Unidos — Este (ET) Viernes 4 de septiembre 11:00 p. m. Estados Unidos — Centro (CT) Viernes 4 de septiembre 10:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay Sábado 5 de septiembre 12:00 a. m. España peninsular Sábado 5 de septiembre 5:00 a. m.

¿En qué canal TV ver Juárez - Pachuca EN VIVO GRATIS y Online?

Juárez vs. Pachuca se juega este viernes 4 de septiembre de 2026, por la Jornada 7 del Apertura 2026 de Liga MX , desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. El inicio está programado para las 21:00 horas del centro de México (22:00 en Perú), con señal gratuita de TV Azteca en México.

Tipo de señal Canal o plataforma Disponibilidad TV abierta Azteca 7 México Streaming online gratis AztecaDeportes.com México App móvil App TV Azteca Deportes México Streaming por suscripción FOX One Según disponibilidad regional Streaming por suscripción Peacock Estados Unidos TV de cable / streaming NBC Universo / Fubo Estados Unidos

Datos claves par ver Juárez - Pachuca EN VIVO y ONLINE

Partido: FC Juárez vs. Pachuca.

FC Juárez vs. Pachuca. Competencia: Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.

viernes 4 de septiembre de 2026. Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.

Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez. Hora principal: 9:00 p. m. de Ciudad de México; 8:00 p. m. en la ciudad sede debido a la diferencia horaria.tvazteca+1

9:00 p. m. de Ciudad de México; 8:00 p. m. en la ciudad sede debido a la diferencia horaria.tvazteca+1 Dónde verlo gratis en México: Azteca 7, aztecadeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes. La cobertura televisiva está anunciada desde las 8:45 p. m., 15 minutos antes del silbatazo inicial.