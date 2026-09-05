Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver online el partido Juárez FC vs. Pachuca CF en vivo por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver online el partido Juárez FC vs. Pachuca CF en vivo por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Llegó el gran día en la Liga BBVA MX. FC Juárez recibe a Pachuca por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, este viernes 4 de septiembre a partir de las 21:00 horas (Tiempo Centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El choque reúne a dos clubes con aspiraciones de protagonismo en el futbol mexicano y promete ser determinante para sus objetivos en la tabla de posiciones. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por región, canales de TV señal abierta, cable y streaming online disponibles desde México, Estados Unidos y otros países del mundo.

¿A qué hora juega Juárez FC y Pachuca CF EN VIVO por la Liga MX?

Juárez recibe a Pachuca por la Jornada 7 del Apertura 2026 este viernes 4 de septiembre, con inicio programado a las 9:00 p. m. de CDMX. El partido podrá verse gratis en televisión abierta y también vía digital en México.

País o zona horariaFechaHora de inicio
México — hora del Centro (CDMX)Viernes 4 de septiembre9:00 p. m.
Ciudad Juárez, ChihuahuaViernes 4 de septiembre8:00 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador, PanamáViernes 4 de septiembre10:00 p. m.
Estados Unidos — Este (ET)Viernes 4 de septiembre11:00 p. m.
Estados Unidos — Centro (CT)Viernes 4 de septiembre10:00 p. m.
Argentina, Chile, Uruguay, ParaguaySábado 5 de septiembre12:00 a. m.
España peninsularSábado 5 de septiembre5:00 a. m.

¿En qué canal TV ver Juárez - Pachuca EN VIVO GRATIS y Online?

Juárez vs. Pachuca se juega este viernes 4 de septiembre de 2026, por la Jornada 7 del Apertura 2026 de Liga MX, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. El inicio está programado para las 21:00 horas del centro de México (22:00 en Perú), con señal gratuita de TV Azteca en México.

Tipo de señalCanal o plataformaDisponibilidad
TV abiertaAzteca 7México
Streaming online gratisAztecaDeportes.comMéxico
App móvilApp TV Azteca DeportesMéxico
Streaming por suscripciónFOX OneSegún disponibilidad regional
Streaming por suscripciónPeacockEstados Unidos
TV de cable / streamingNBC Universo / FuboEstados Unidos

Datos claves par ver Juárez - Pachuca EN VIVO y ONLINE

  • Partido: FC Juárez vs. Pachuca.
  • Competencia: Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
  • Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.
  • Hora principal: 9:00 p. m. de Ciudad de México; 8:00 p. m. en la ciudad sede debido a la diferencia horaria.tvazteca+1
  • Dónde verlo gratis en México: Azteca 7, aztecadeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes. La cobertura televisiva está anunciada desde las 8:45 p. m., 15 minutos antes del silbatazo inicial.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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