Llegó el gran día en la Liga BBVA MX. FC Juárez recibe a Pachuca por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, este viernes 4 de septiembre a partir de las 21:00 horas (Tiempo Centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El choque reúne a dos clubes con aspiraciones de protagonismo en el futbol mexicano y promete ser determinante para sus objetivos en la tabla de posiciones. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por región, canales de TV señal abierta, cable y streaming online disponibles desde México, Estados Unidos y otros países del mundo.
¿A qué hora juega Juárez FC y Pachuca CF EN VIVO por la Liga MX?
Juárez recibe a Pachuca por la Jornada 7 del Apertura 2026 este viernes 4 de septiembre, con inicio programado a las 9:00 p. m. de CDMX. El partido podrá verse gratis en televisión abierta y también vía digital en México.
|País o zona horaria
|Fecha
|Hora de inicio
|México — hora del Centro (CDMX)
|Viernes 4 de septiembre
|9:00 p. m.
|Ciudad Juárez, Chihuahua
|Viernes 4 de septiembre
|8:00 p. m.
|Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
|Viernes 4 de septiembre
|10:00 p. m.
|Estados Unidos — Este (ET)
|Viernes 4 de septiembre
|11:00 p. m.
|Estados Unidos — Centro (CT)
|Viernes 4 de septiembre
|10:00 p. m.
|Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay
|Sábado 5 de septiembre
|12:00 a. m.
|España peninsular
|Sábado 5 de septiembre
|5:00 a. m.
¿En qué canal TV ver Juárez - Pachuca EN VIVO GRATIS y Online?
Juárez vs. Pachuca se juega este viernes 4 de septiembre de 2026, por la Jornada 7 del Apertura 2026 de Liga MX, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. El inicio está programado para las 21:00 horas del centro de México (22:00 en Perú), con señal gratuita de TV Azteca en México.
|Tipo de señal
|Canal o plataforma
|Disponibilidad
|TV abierta
|Azteca 7
|México
|Streaming online gratis
|AztecaDeportes.com
|México
|App móvil
|App TV Azteca Deportes
|México
|Streaming por suscripción
|FOX One
|Según disponibilidad regional
|Streaming por suscripción
|Peacock
|Estados Unidos
|TV de cable / streaming
|NBC Universo / Fubo
|Estados Unidos
Datos claves par ver Juárez - Pachuca EN VIVO y ONLINE
- Partido: FC Juárez vs. Pachuca.
- Competencia: Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
- Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.
- Hora principal: 9:00 p. m. de Ciudad de México; 8:00 p. m. en la ciudad sede debido a la diferencia horaria.tvazteca+1
- Dónde verlo gratis en México: Azteca 7, aztecadeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes. La cobertura televisiva está anunciada desde las 8:45 p. m., 15 minutos antes del silbatazo inicial.