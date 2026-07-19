El icónico Circuito de Spa-Francorchamps recibe este domingo 19 de julio al Gran Premio de Bélgica 2026, la décima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Este trazado de siete kilómetros, reconocido por ser uno de los más rápidos y temibles del calendario, inicia a partir de este año su nueva rotación bienal con la pista de Barcelona-Cataluña. La atención táctica de los espectadores estará puesta en el legendario complejo de Eau Rouge y Raidillon, donde la destreza de los pilotos se pone al límite absoluto antes de encarar la larga recta de Kemmel. A continuación, te explicamos a qué hora y por dónde seguir la transmisión del GP de Bélgica 2026 en vivo para no perder ni un solo detalle de la icónica carrera de la categoría ‘reina’ del automovilismo, que garantiza un domingo de alta tensión deportiva y maniobras al límite.

El pronóstico meteorológico oficial advierte una alta probabilidad de lluvia durante la jornada dominical en la región de las Ardenas, añadiendo un nivel extremo de dificultad técnica a la competencia de este año. Esta compleja situación climática representa la primera prueba de fuego en condiciones de pista mojada para la nueva generación de monoplazas introducida en esta temporada, lo que genera incertidumbre en el paddock. Los pilotos deberán sortear las curvas de alta velocidad como Pouhon o la fuerte frenada de la parada de autobús lidiando con un agarre del asfalto significativamente reducido por la precipitación. Además, la dirección de carrera de la FIA se encuentra bajo la lupa tras las recientes controversias con el final del coche de seguridad en Silverstone, exigiendo un manejo impecable para garantizar la integridad deportiva. Las condiciones climáticas impredecibles prometen alterar dramáticamente las estrategias de neumáticos en los boxes y nivelar el rendimiento de las diferentes escuderías a lo largo de las 44 vueltas reglamentarias.

La batalla por el Campeonato de Constructores y pilotos llega a territorio belga más reñida que nunca, destacando una inusual racha de cuatro ganadores distintos en las últimas cuatro fechas del torneo. Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton mantienen una cerrada disputa en la cima de la clasificación general, demostrando la enorme paridad técnica actual entre los garajes de Mercedes y Ferrari. Por su parte, el tetracampeón Max Verstappen afronta este fin de semana rodeado de fuertes rumores sobre su futuro con McLaren o Mercedes tras calificar su propio Red Bull como peligroso por recientes fallos aerodinámicos. A pesar de estos problemas de carga técnica, la nueva unidad de potencia provista por Ford le otorga al piloto neerlandés una ventaja competitiva crucial en los extensos tramos de aceleración a fondo del circuito. La pronta resolución de todas estas tensiones deportivas y mecánicas convertirá la carrera de hoy en un evento televisivo de fin de semana imperdible para los millones de seguidores de la Fórmula 1 en Norteamérica y el resto del mundo.

Dónde ver por TV y streamig online la carrera de Fórmula Uno del Gran Premio de Bélgica 2026 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora es la carrera del GP de Bélgica 2026?

La carrera principal se disputará en el circuito de Spa-Francorchamps, una de las pistas que ha recibido varios de los principales campeonatos mundiales y europeos de deporte motor. El horario varía según cada país, por lo que aquí te dejamos una guía completa para que no te pierdas ningún detalle.

Horarios del GP de Bélgica 2026

España: 3:00 p.m.

Portugal: 2:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

¿Qué canal transmite el GP de Bélgica 2026 EN VIVO?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 varían según el país, aunque los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la carrera tanto por televisión como por streaming.

Canales de TV y plataformas por país

España

DAZN F1

Movistar Plus+ (a través de DAZN F1)

App de DAZN

Estados Unidos

ESPN

Apple TV (streaming)

Plataformas asociadas de ESPN

México

FOX Sports

F1 TV Pro

Servicios de streaming asociados

Sudamérica

ESPN

Disney+

STAR Action (según operador)

F1 TV Pro (en la mayoría de países)

Pilotos y escuderías de la temporada 2026

La parrilla de Fórmula 1 para esta temporada reúne a varias de las figuras más destacadas del automovilismo mundial.

Mercedes

Kimi Antonelli

George Russell

Ferrari

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Red Bull Racing

Isack Hadjar

Yuki Tsunoda

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Cadillac

Sergio “Checo” Pérez

Valtteri Bottas

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz Jr.

Haas

Esteban Ocon

Oliver Bearman

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Revisa qué canales de TV transmiten la carrera de GP de Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming online el domingo 19 de julio. (Foto: Composición Mag)

¿Cuántas vueltas tiene el GP de Bélgica?

La carrera consta de 44 vueltas al Circuito de Spa-Francorchamps, que tiene una longitud de 7.004 kilómetros por giro. La distancia total de la prueba supera los 308.052 kilómetros, convirtiéndola en una de las carreras más exigentes del calendario europeo.

Con el campeonato entrando en una fase clave de la temporada, el GP de Bélgica 2026 promete ofrecer una nueva batalla entre los principales aspirantes al título mundial. Los aficionados ya cuentan las horas para disfrutar de otra jornada llena de velocidad, estrategia y emoción sobre uno de los trazados más esperados de la Fórmula 1.