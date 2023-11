La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha pedido a los jubilados que devuelvan los pagos de sus beneficios, lo que ha generado gran consternación entre los adultos mayores. La tesitura se ha podido conocer a través de cartas que han recibido los beneficiarios de la citada institución pública. ¿Quiénes deben entregar sus pagos y por qué? Aquí te lo contamos.

El gran problema radica en que los jubilados a los que se les ha pedido el desembolso de sus pagos de beneficios no tienen el dinero, porque ya lo gastaron e, incluso, no sabían que habían recibido más dinero de lo habitual, porque no habían sido notificados de manera adecuada.

“He escuchado de muchos casos de mis electores en los que se les ha pedido que devuelvan decenas de miles de dólares en pagos indebidos que fueron enviados por la SSA. Esto es absolutamente injusto para los estadounidenses que, sin saberlo, recibieron pagos excesivos de la SSA”, manifestó el congresista republicano Marc Molinaro en una carta al comisionado interino de la SSA, el doctor Kilolo Kijakazi.

Agregó que “cuando un individuo se ve obligado a devolver un pago indebido, puede ser una carga increíblemente difícil para los beneficiarios que no cometieron ningún delito”. Conoce más de la situación tirante entre el Seguro Social y sus beneficiarios.

¿QUIÉNES SON LOS JUBILADOS QUE DEBERÁN DEVOLVER LOS PAGOS DE SUS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Los beneficiarios que hayan recibido más dinero del habitual de sus pagos de la Administración de la Seguridad Social (SSA) de Estados Unidos deben devolver el dinero, según el pedido de la institución a través de una carta a los jubilados.

La SSA ha indicado, además, que tomará una medida drástica en el caso de que los adultos mayores ignoren la solicitud del desembolso. En ese caso, extraerán el dinero pedido a través de una reducción en el pago de los beneficios.

Esto, por supuesto, no ha sido bien visto por los millones de jubilados, lo que ha desatado una polémica en la política estadounidense.

¿POR QUÉ SE HA PAGADO MÁS A LOS JUBILADOS?

Por un error de la Administración del Seguro Social (SSA), los beneficiarios deberán devolver el dinero extra que han recibido en los pagos. En algunos casos, los jubilados no se habían percatado de esa variación monetaria e, incluso, como parte de sus gastos, ya no cuentan con ese dinero.