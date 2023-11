Se inician los pagos de noviembre de la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos para los pensionistas. Si eres jubilado o recibes tu pensión como sobreviviente, te damos a conocer el cronograma y los montos estimados que recibirás.

Un promedio de 65 millones jubilados y sobrevivientes, de acuerdo con cifras de enero 2023, cobran su cheque o reciben su depósito del Seguro Social.

¿QUÉ ES EL SEGURO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS?

El Seguro Social es un programa del Gobierno federal encargado de proporcionar una fuente de ingresos a la persona cuando se jubila y que aportó durante varios años de su vida. Es decir, cuando el empleado ya no puede trabajar o debido a una discapacidad. Asimismo, este sistema puede dar asistencia económica a sus dependientes legales tras su muerte.

¿CUÁNDO SE HARÁ EL PRIMER PAGO DEL SEGURO SOCIAL EN NOVIEMBRE?

De acuerdo con el cronograma de la Administración del Seguro Social (SSA), el primer pago del mes de noviembre le corresponde al siguiente grupo de pensionistas:

Viernes 3 de noviembre: pensionistas que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997.

Debes saber que si el día 3 de un mes cae sábado, domingo o un día festivo federal, sus pagos estarán fechados y se entregarán el primer día antes del tercer día del mes que no sea sábado, domingo o un día festivo federal. Por ejemplo, si el día 3 cae sábado o domingo, los pagos son entregados el viernes antes.

En noviembre de 2023 continuará el pago a los pensionistas (Foto: SSA)

¿DE CUÁNTO ES EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

Los montos que reciben los beneficiarios son diferentes, pues dependen de la edad de jubilación y el aporte que hicieron al Seguro Social durante su vida laboral.

Las personas que tuvieron una jubilación temprana, a los 62 años, reciben hasta US$2,572 al mes.

Las que se retiraron a los 67 años, su pago mensual puede ser de hasta US$3,627.

Quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años, pueden obtener un pago máximo de hasta US$4,555 dólares.

¿QUIÉNES SON LOS JUBILADOS QUE PODRÍAN COBRAR MÁS DE US$4,500 DEL SEGURO SOCIAL?

Si bien el pago mensual promedio de la jubilación es de US$1,827, hay quienes podrán cobrar hasta US$4,555. Para alcanzar ese monto máximo en la jubilación, debes haber trabajado un mínimo de 35 años y ganado el tope salarial para cada uno de esos años. También debes haber elegido la edad adecuada para jubilarte; que es 70 años.

MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTADOS UNIDOS

LOS MONTOS QUE RECIBE CADA TIPO DE BENEFICIARIO DEL SSI

Estos son los montos de los pagos federales, que se aplican desde enero de 2023, según la página de la SSA.

Persona sola: US$914

US$914 Pareja: US$1,371

US$1,371 Personas esenciales: US$458

¿POR QUÉ LOS HIJOS RECIBEN BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Los hijos, hijos adoptivos o hijastros pueden recibir estos beneficios para cubrir sus necesidades, como la educación. Cuando uno de los padres tiene una incapacidad o fallece, los beneficios de Seguro Social ayudan a estabilizar el futuro financiero de la familia.

En el caso de los menores con incapacidades, cuyos padres o madres tienen pocos ingresos o recursos limitados, posiblemente tengan derecho a los beneficios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

¿QUÉ ES EL INGRESO SUPLEMENTARIO PARA LA SEGURIDAD?

La SSI, un programa federal que provee pagos mensuales a adultos y niños con incapacidades o ceguera que tienen ingresos y recursos por debajo de límites financieros específicos. También realiza pagos a personas de 65 años o más sin incapacidades que tengan bajos ingresos económicos (salarios, pensión, recursos)

¿CÓMO SE CALCULÓ EL COLA PARA EL AÑO 2024?

La Administración del Seguro Social (SSA) dio a conocer el 12 de octubre que el porcentaje del ajuste por costo de vida (COLA) es de 3.2% para el 2024, pero cómo se hace este cálculo. Primero se debe tener en cuenta que para determinar el COLA 2023 en 3.2%, la Administración del Seguro Social (SSA) promedió el tercer trimestre de 2022 -como base- y el tercer trimestre de 2023. Entonces, ¿cómo se hizo para el año 2024?

LOS COLA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Desde 1975, los aumentos de los beneficios generales del Seguro Social han sido ajustes por costo de vida o COLA. A partir de entonces, los COLA han entrado en vigor con beneficios pagaderos en diciembre. Antes de 1975, los aumentos de las prestaciones de la Seguridad Social estaban fijados por ley.

2014: 1.7%

2015: 0.0%

2016: 0.3%

2017: 2.0%

2018: 2.8%

2019: 1.6%

2020: 1.3%

2021: 5.9%

2022: 8.7%

2023: 3.2%

¿QUÉ ES MEDICARE?

Medicare es un programa de seguro de salud en Estados Unidos que proporciona cobertura médica a personas mayores de 65 años y a personas más jóvenes con discapacidades calificadas. El programa está administrado por el gobierno federal a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Medicare se divide en varias partes, cada una de las cuales proporciona cobertura para diferentes aspectos de la atención médica:

Medicare Parte A (Seguro Hospitalario): Ofrece cobertura para servicios hospitalarios, cuidados de enfermería especializados, atención en el hogar después de una hospitalización y algunos servicios de cuidados paliativos.

Ofrece cobertura para servicios hospitalarios, cuidados de enfermería especializados, atención en el hogar después de una hospitalización y algunos servicios de cuidados paliativos. Medicare Parte B (Seguro Médico): Proporciona cobertura para servicios médicos, incluyendo visitas al médico, exámenes médicos, servicios preventivos, y equipo médico duradero. La Parte B generalmente requiere el pago de una prima mensual.

Proporciona cobertura para servicios médicos, incluyendo visitas al médico, exámenes médicos, servicios preventivos, y equipo médico duradero. La Parte B generalmente requiere el pago de una prima mensual. Medicare Parte C (Planes Medicare Advantage): Estos son planes de salud privados que ofrecen cobertura que reemplaza a la Parte A y la Parte B. A menudo incluyen beneficios adicionales, como medicamentos recetados y atención dental y de la vista.

Estos son planes de salud privados que ofrecen cobertura que reemplaza a la Parte A y la Parte B. A menudo incluyen beneficios adicionales, como medicamentos recetados y atención dental y de la vista. Medicare Parte D (Seguro de Medicamentos Recetados): Ofrece cobertura para medicamentos recetados. Los beneficiarios de Medicare pueden elegir un plan de medicamentos recetados para obtener esta cobertura.

¿QUÉ PASA SI MI EMPLEADOR NO CUMPLE CON MI PAGO DEL SALARIO MÍNIMO POR HORA?

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Florida, un empleado que no haya recibido el salario mínimo legal después de haberle notificado a su empleador y haberle dado un plazo de quince (15) días para resolver toda reclamación de salarios no pagados tiene derecho a interponer una acción civil contra algún empleador en un tribunal de ley para recuperar los salarios atrasados, así como daños y perjuicios y honorarios de abogados. Los empleadores no podrán tomar represalias contra los empleados que ejerzan su derecho de recibir el salario mínimo.

¿QUÉ PASA CON EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL SI TE MUDAS DE ESTADO?

