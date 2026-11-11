El papa León XIV visitará Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa durante su estancia en Perú, del 11 al 16 de noviembre de 2026 . El Callao también forma parte del itinerario, como punto de llegada, salida y conexión aérea. Así lo establece el programa publicado por la Santa Sede, que incluye celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes y actividades con representantes de los pueblos amazónicos.

Para quienes esperan acompañar al pontífice, la principal referencia es el itinerario oficial: permite identificar dónde estará cada día y distinguir las misas de otras actividades. La etapa peruana forma parte de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, que concluirá con su llegada a Roma el 17 de noviembre.

Lima y Callao: llegada, vigilia y misa de despedida

La llegada de León XIV está programada para el miércoles 11 de noviembre, a las 17:30, en la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Luego se trasladará a Lima para la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, a las 18:15, y el encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, a las 19:45.

El jueves 12, la agenda en Lima incluye:

09:30: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

10:20: celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima.

11:30: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral.

18:00: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

El lunes 16, el pontífice visitará a las 08:30 al personal y a los residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Después celebrará misa en la Base Aérea Las Palmas, a las 10:30. La ceremonia de despedida será en la Base Aérea del Callao a las 13:15, antes del vuelo hacia Roma previsto para las 13:45.

Chiclayo y Pimentel: ¿qué actividades tendrá el viernes 13?

León XIV llegará a la Base Aérea de Chiclayo a las 09:10 del viernes 13 de noviembre. A las 10:30 celebrará misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

La jornada continuará con una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40; un encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 16:30; y una reunión con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a las 17:45.

Santa Cruz de Succhabamba y Zaña: agenda del sábado 14

El sábado 14 comenzará en Chiclayo con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, a las 08:00. Luego, el papa viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará misa a las 11:00.

El recorrido también incluye Zaña. A las 17:30 está previsto un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura de su año jubilar.

Cusco: encuentro en Saqsaywaman y oración del Ángelus

El domingo 15 de noviembre, León XIV llegará al aeropuerto de Cusco a las 10:00. Media hora después participará en un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

A las 11:45 dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Catedral. El programa oficial no contempla una misa en Cusco: la celebración eucarística de esa jornada está prevista en Pucallpa.

Pucallpa: encuentro con pueblos amazónicos y misa

La llegada a Pucallpa está programada para las 14:30 del domingo 15. A las 15:00, el pontífice se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

A las 16:45 celebrará misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Posteriormente, partirá hacia Lima a las 19:05, con llegada prevista a la Base Aérea del Callao a las 20:20. El Malecón Puerto Callao de la etapa amazónica y la base aérea del Callao son lugares distintos dentro del itinerario.

¿Dónde y cuándo serán las misas del papa León XIV en Perú?

El programa oficial contempla cuatro misas durante la etapa peruana:

Fecha Lugar Hora de Perú Viernes 13 de noviembre Explanada de las Pampas de Pimentel 10:30 Sábado 14 de noviembre Explanada de Santa Cruz de Succhabamba 11:00 Domingo 15 de noviembre Villa Deportiva Regional Ucayali, en Pucallpa 16:45 Lunes 16 de noviembre Base Aérea Las Palmas, en Lima 10:30

¿Cuándo termina la visita de León XIV a Perú?

La visita a Perú concluirá el lunes 16 de noviembre, con el vuelo hacia Roma previsto para las 13:45 desde la Base Aérea del Callao. La llegada a Roma está programada para el martes 17; por eso, el viaje apostólico completo figura oficialmente del 6 al 17 de noviembre, aunque la estancia en territorio peruano termina el día 16.