Ya sea solo o con tu familia, fijo en más de una ocasión te has puesto a buscar un lugar donde mudarte; y aunque siempre has tratado de que este te ofrezca mucha seguridad, cuando miras la cantidad de dinero con el que dispones para ese fin, te das cuenta de que no te alcanza. Si esta situación te ha desanimado, tranquilo que a continuación te damos a conocer las ciudades más seguras y baratas para vivir en Estados Unidos.

La recopilación fue realizada por GOBankingRates, cuyo ranking se basó en información respecto a tasas de criminalidad y costo de vida. De esta forma, podrás conocer en qué lugares instalarte tranquilamente y sin gastar demasiado.

SOUTH KINGSTOWN, RHODE ISLAND

Población: 31,851

31,851 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 4,7

4,7 Gastos anuales: US$22,254

South Kingstown es la sede del condado de Washington y contiene el pueblo de Kingston, sede de la Universidad de Rhode Island. Tiene más de diez millas de playas tranquilas.

El valor de las compras de un año en South Kingstown cuesta US$5,664 en promedio, alrededor de $472 al mes.

ARLINGTON, MASSACHUSETTS

Población: 45,617

45,617 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 3,4

3,4 Gastos anuales: US$23,556

Arlington es una ciudad en el condado de Middlesex, Massachusetts, ubicada a 10 km al noroeste de Boston. Posee varios parques y sitios históricos para visitar como: Old Schwamb Mill, Menotomy Rocks Park, Great Meadow, el Cementerio Místico Prince Hall, entre otros.

Los costos de vivienda llegarán a US$69,388. En tanto, los servicios públicos le costarán alrededor de US$5,000 al año y los comestibles US$6,000.

EDWARDSVILLE, ILLINOIS

Población: 25,218

25,218 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 5,5

5,5 Gastos anuales: US$20,965

Un suburbio de St. Louis, Edwardsville es la sede del condado de Madison, Illinois. Recibió su nombre en honor a Ninian Edwards, primer y único gobernador del territorio de Illinois desde 1809 hasta 1818, año en el que obtuvo la condición de estado.

Solamente en los gastos por alimento pagará un promedio de US$431 al mes.

MUNDELEIN, ILLINOIS

Población: 31,560

31,560 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 5,3

5,3 Gastos anuales: US$20,907

Mundelein Illinois es un suburbio del norte de Chicago. Entre sus atracciones están: Diamond Lake, el Mundelein Heritage Museum y Millennium Trail and Greenway Preserve.

El costo de vida en esta aldea, ubicada en el condado de Lake, es de US$21,063.

WHITE LAKE, MICHIGAN

Población: 30,990

30,990 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 4,2

4,2 Gastos anuales: US$22,185

White Lake Township es un municipio autónomo del condado de Oakland en el estado estadounidense de Michigan. Una de sus principales atracciones es la estación de esquí Alpine Valley, que abrió sus puertas en 1961.

Para hacer las compras anuales se requiere US$5,191; es decir, US$432 al mes.

MASON, OHIO

Población: 35,089

35,089 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 5,1

5,1 Gastos anuales: US$21,046

Mason es una ciudad en el suroeste del condado de Warren, Ohio. Es el hogar del parque de diversiones Kings Island y de uno de los estadios de tenis más grandes del mundo, el Lindner Family Tennis Center, sede del Abierto de Cincinnati.

El costo de la vivienda es de aproximadamente US$27,000.

BRANDON, MISISIPI

Población: 25,373

25,373 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 5,3

5,3 Gastos anuales: US$20,767

Brandon es una ciudad situada en el estado de Misisipi. Tiene entre sus atracciones el distrito histórico del centro de Brandon y el anfiteatro Brandon.

El costo de vivienda en este lugar de Estados Unidos es de US$17,172.

LAKE IN THE HILLS, ILLINOIS

Población: 28,945

28,945 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 3,1

3,1 Gastos anuales: US$23,339

Lake in the Hills es una aldea en el condado de McHenry, Illinois. Entre sus atracciones están: Sunset Park, Lake in the Hills Fen, Ken Carpenter Park y más.

El costo anual de alimentos es de US$5,091.

MUSKEGO, WISCONSIN

Población: 25,242

25,242 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 3,8

3,8 Gastos anuales: US$22,228

Muskego es una ciudad en el condado de Waukesha, Wisconsin, y se caracteriza por tener una gran población noruega.

El costo de la vivienda es de US$30,361, mientras que gastará US$442 al mes por alimentos.

INDEPENDENCE, KENTUCKY

Población: 28,920

28,920 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 3,9

3,9 Gastos anuales: US$21,871

Independence es una ciudad autónoma en el condado de Kenton, Kentucky. Entre los lugares para recrearse se encuentran: Lincoln Ridge Park, Memorial Park, Richardson Road Park, entre otros.

El costo de vivienda en este lugar estadounidense es de US$18,212.

MADISON, MISISIPI

Población: 27,719

27,719 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 4,5

4,5 Gastos anuales: US$20,698

Madison es un suburbio de Jackson, la capital del estado de Mississippi. Su atracción es Strawberry Patch Park.

Su costo anual de servicios públicos es de US$3,940.

WINDSOR, COLORADO

Población: 35,788

35,788 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 4,5

4,5 Gastos anuales: US$20,347

Windsor es un municipio autónomo en los condados de Larimer y Weld en el estado estadounidense de Colorado. Sus atracciones son: Museo Boardwalk Park, el Windsor Art and Heritage Center, Boardwalk Park, etc.

El costo de las viviendas es US$39,253, mientras que de los servicios públicos, atención médica y transporte se encuentran entre los más bajos, publica Nasdaq.

ZIONSVILLE, INDIANA

Población: 31,702

31,702 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 3,6

3,6 Gastos anuales: US$21,282

Zionsville es una ciudad suburbana ubicada en el extremo sureste del condado de Boone, Indiana. Es una atracción turística debido a que el centro de la ciudad tiene un estilo de pueblo.

El Centro Cultural Sullivan Munce es un centro de arte, centro de genealogía y museo en Zionsville. Otra de las atracciones de temporada de este lugar es el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio organizado por el Lion’s Club local.

AVON LAKE, OHIO

Población: 25,588

25,588 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 4,3

4,3 Gastos anuales: US$19,671

Avon Lake es una ciudad en el noreste del condado de Lorain, Ohio. Posee parques, senderos para bicicletas y un embarcadero.

EL costo de vida en esta ciudad es uno de los más bajos en Estados Unidos.

REXBURG, IDAHO

Población: 35,300

35,300 Tasa de criminalidad total por cada 1.000 habitantes: 3,9

3,9 Gastos anuales: US$19,267

Rexburg es una ciudad en el condado de Madison, Idaho. Se autodenomina “la comunidad familiar de Estados Unidos” y está poblada principalmente por miembros de la Iglesia Mormona.

El costo mensual para comestibles es US$404, para servicios públicos llega a US$323 y para transporte de US$292.