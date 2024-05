En muchas ocasiones, cuando llega el día que depositan los salarios, el que menos va al cajero para sacar el monto que necesita, ya sea para realizar sus compras, pagar alguna deuda o darse algún gustito; si bien, esto no está mal, alguna vez te has percatado si gastas innecesariamente. A todos nos ha pasado y aunque a veces queremos comprar algo por el simple gusto de tenerlo y no por necesitarlo realmente, sabías que hay gastos que los millonarios evitan hacer con el fin de cuidar sus finanzas. Sí, aunque parezca ilógico, varias personas con mucho dinero – sobre todo los que pasaron momentos complicados para llegar a la cima – saben en qué no despilfarrar.

En los siguientes párrafos, te damos a conocer las cosas en las que los estadounidenses millonarios no piensan gastar su riqueza, así tengan mucho dinero que les sobre a comparación de otros ciudadanos.

¿EN QUÉ COSAS JAMÁS GASTARÍAN LOS MILLONARIOS?

A continuación, tres cosas en los que nunca gastarían los estadounidenses con alto poder adquisitivo. Cabe mencionar que la lista fue publicada en GOBankingRates tras una entrevista al director ejecutivo Ken Eyler y presidente Joe Farren, ambos de Aquilance.

COMISIONES BANCARIAS

De acuerdo con Eyler, son muy raras las ocasiones en los que una persona con alto poder adquisitivo gaste en comisiones bancarias, ya sea por tarifas de cajero automático o por transferencias bancarias mensuales.

La razón es simple. Porque al tener los medios, los millonarios pueden abrir una cuenta bancaria con un banco; es más, buscan aquellos donde no le den cargos mensuales, sin determinados requisitos como una cantidad mínimo de depósitos o saldos, entre otros.

CARGOS POR PAGOS ATRASADOS

Para que eviten los cargos por pagos atrasados hacen una operación simple: configuran el pago automático de sus tarjetas de crédito y facturas. Por lo tanto, cuando esté próxima la fecha a vencer, el monto se descontará por sí solo.

Con el fin de que las fechas no les ganen, ellos establecen un cronograma para saber cuándo vence determinada deuda o conocer el día máximo a pagar; obviamente, no esperan el último día, en ocasiones programan con días de anticipación por si se presenta alguna falla en el sistema.

EVITAR COMPRAR BELLAS ARTES QUE NO SEAN ORIGINALES

Jamás comprarán un objeto de bellas artes que no sea original. Sí, es uno de los lujos que pueden darse los millonarios, no sólo porque tienen el dinero disponible para pagarlo, sino porque saben que al adquirir este tipo de piezas se traduce en una inversión.

“Tienden a comprar originales, impresiones firmadas y, en algunos casos, reproducciones curadas con calidad de museo si los originales no están disponibles”, señalaron los entrevistados a dicho medio. El motivo es que además de disfrutar tenerlo en su casa por un tiempo, saben que con el paso de los años, su valor irá en aumento; por tanto, cuando quieran venderlo, obtendrán mayores ganancias.