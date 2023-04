Si tienes pensando tramitar para la visa para Estados Unidos con un gestor, hay cosas que debes tener en cuenta para que no tengas problemas en tu entrevista o pierdas tu cita.

El primer paso para solicitar la visa de Estados Unidos es llenar la solicitud DS-160, que toma aproximadamente 90 minutos y en la que se deberán poner los datos personales y los motivos del viaje. De este formulario se basará el oficial consular para decidir si otorga o deniega la visa. A continuación, conoce qué consejo da la Embajada de México para realizar el trámite.

¿CÓMO TRAMITO MI VISA A ESTADOS UNIDOS?

Si vas a tramitar tu visa de turista para los Estados Unidos, estos son los pasos:

Completa la solicitud electrónica de visa de no inmigrante DS-160 e imprime la hoja de confirmación (con código de barras) para cada solicitante.

e imprime la hoja de confirmación (con código de barras) para cada solicitante. Acude al sitio web del servicio de citas de visa y crea una cuenta (con un correo electrónico y clave). Escoge la categoría de visa apropiada, selecciona el local de DHL donde deseas recoger tu pasaporte con visa luego de la entrevista, paga la tarifa de visa (pago MRV) y programa la cita.

y crea una cuenta (con un correo electrónico y clave). Escoge la categoría de visa apropiada, selecciona el local de DHL donde deseas recoger tu pasaporte con visa luego de la entrevista, paga la tarifa de visa (pago MRV) y programa la cita. Durante la cita deberás tener a la mano su pasaporte vigente y anteriores (si los tuvieras) y el código de barras de la hoja de confirmación del DS-160 de cada solicitante.

Postulante en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Perú, donde se reciben y analizan las solicitudes de visa (Foto: GEC)

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA SI PIENSAS CONTRATAR A UN GESTOR PARA TRAMITAR TU VISA A EE.UU.?

El formulario DS-160 es considerado el paso más importante para el trámite de la visa porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o deniega el documento. Este contiene información personal, por lo que tienes que tener mucho cuidado con quien la compartes.

Por ello, la embajada de Estados Unidos en México pidió a los solicitantes que sean ellos mismos quienes llenen el formulario. Recomendó que, en caso se contrate a un gestor de visas, el postulante escriba su información o se cerciore que esta coincida con la realidad porque de ahí se basarán las preguntas para la entrevista. Si se encuentran incongruencias, el oficial consular, le negará el visado.

Otro detalle que se debe tomar en cuenta es el punto sobre el correo electrónico y número de teléfono . “No permitas que un gestor de visas arruine tu oportunidad de una entrevista. Si utilizas un gestor para tu solicitud, dile que ponga tu número de teléfono y tu email en la solicitud de visa. De lo contrario, no podemos comunicarnos contigo acerca de las disponibilidades de citas de última hora en nuestro programa de entrevistas”, advierte la oficina diplomática. Debido a que hay exención de entrevista en algunas categorías, como la renovación, se ha podido agilizar el tiempo de espera de citas para la visa de no inmigrante.

¿CÓMO SE LLENA LA SOLICITUD DS-160 PARA LA VISA AMERICANA?

El formulario DS-160 se llena en la página https://ceac.state.gov/genniv/ y se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud. Este formulario se compone de diferentes puntos de información. Para evitar perder tu información por fallas del sistema, guarda tus cambios cada vez que finalices un módulo para evitar que debas comenzar desde cero tu solicitud en caso de que el sistema falle y te saque de la página. Estas son las secciones del formulario:

1. Información personal

Ingresa apellidos y nombres en este apartado. Hazlo tal y como está en tu pasaporte, pues es fundamental que la información coincida.

2. Información personal

Selecciona tu país de origen. También debes indicar si tienes otra nacionalidad o si eres residente de un país diferente al que ya indicaste.

Indica tu número de Documento Nacional de Identidad

3. Información del viaje

Indica el objetivo de tu viaje a Estados Unidos. Selecciona “visitante temporal por turismo”, si es el caso.

Selecciona una fecha tentativa de llegada a Estados Unidos y la duración que tendría tu estancia. (Si aún no lo tienes definido, puedes poner una fecha estimada).

Anota la dirección donde te quedarás en Estados Unidos: puedes escribir la dirección del hotel donde te gustaría hospedarte o la dirección de un familiar donde te quedarás. Anota el número y nombre de la calle, la ciudad, el estado y el código postal. Es importante que estos datos sean verdaderos y específicos.

Indica quién pagará los costos del viaje: si tú lo costearás, selecciona la opción self.

Informa si viajarás con otra persona e indicar el parentesco. En ese caso, debes anotar el nombre completo.

4. Dirección y teléfono

Indica calle, ciudad, estado, código postal y país donde resides. No olvides señalar si esa dirección es la misma donde puedes recibir correo postal.

Otorga tres números de teléfonos: los dos primeros puedes elegirlos (puede ser el de tu celular y el teléfono de casa). El tercero debe ser el de tu trabajo.

Debes ingresar las redes sociales que has usado en los últimos 5 años, así como el nombre de usuario con el que te identificas en ellas.

5. Información del pasaporte

Indica si tu pasaporte es regular, número, el país que lo emitió, así como su fecha de emisión y de expiración.

6. Información de contacto

Ingresa los nombres de las personas con quien pueden contactarte en Estados Unidos. Si no conoces a nadie, anota organizaciones o el nombre del hotel donde te hospedarás. Proporciona la dirección, número de teléfono y correo electrónico.

7. Datos de familiares

Deberás llenar campos con el nombre y fecha de nacimiento de tus padres. Asimismo, indicar si ellos viven en Estados Unidos.

8. Datos laborales

Indica el sector al que pertenece tu empresa, el nombre y dirección.

Indica la fecha en la que iniciaste a laborar en dicha compañía, el salario bruto que recibes al mes.

Describe las actividades que realizas (lo puedes hacer en español).

9. Seguridad parte I

Responde si tienes enfermedades transmisibles como gonorrea, tuberculosis o más.

Indica si padeces una enfermedad mental o si has sido “adicto a las drogas”.

10. Seguridad parte II

Indica si ha sido arrestado, ha violado la ley o ha estado involucrado en delitos de prostitución y tráfico sexual. Se contesta con “sí” o “no”.

11. Seguridad parte III

Preguntan si el solicitante ha participado en espionaje, en actividades terroristas o ha incitado/participado en genocidios, torturas o violaciones a la libertad religiosa.

12. Seguridad parte IV

Responde si has recibido ayuda para llenar el formulario DS-160. Lo ideal es que el solicitante lo haga por sí mismo, si es mayor de edad.

Contesta si has sido deportado de algún país extranjero.

Para culminar:

Firma tu solicitud al ingresar de nuevo el número de identificación de tu pasaporte.

Puedes imprimir toda la solicitud cuando termines, o bien, sólo imprimir la hoja de confirmación del llenado.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí