En 2024, Miami-Dade se consolidó como un destino turístico de primer nivel al batir récords con la llegada de más de 28 millones de visitantes. Según cifras del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), este vibrante rincón del sur de Florida no solo atrae por sus famosas playas y su clima cálido casi permanente, sino que se ha convertido en la elección predilecta para una escapada de verano.

En una reciente convención de turismo, la entidad encargada de promover el destino confirmó que el turismo no solo está más vivo que nunca en Miami, sino que se ha convertido en el verdadero motor económico del condado de Miami-Dade. ¿Y sabes qué? Después de ver todos los datos, me quedó claro: este lugar no solo atrae por su playa, sino por todo lo que hay alrededor.

El Inter Miami, de Lionel Messi, es también un motivo para visitar esta parte del estado de Florida (Foto: AFP)

¿QUIÉNES ESTÁN VISITANDO MIAMI? ¡TODO EL MUNDO!

Lo primero que me pregunté al ver esa cifra fue: ¿de dónde vienen tantas personas? Aunque no se dieron datos exactos por nacionalidad, se sabe que el ranking de visitantes internacionales lo lidera Colombia, seguido por Brasil, Canadá, Reino Unido y México. Me sorprendió que Argentina no figure oficialmente, pero si hacemos cuentas con los vuelos directos (mínimo tres diarios), fácilmente podrían estar entre los primeros.

¿DÓNDE SE QUEDAN Y CUÁNTO GASTAN LOS VISITANTES?

Según el informe del GMCVB, el turista internacional que visita el condado de Miami-Dade se queda en promedio 8,4 noches y gasta aproximadamente US$1,308 por persona. Y sí, más del 56 % se hospeda en hoteles, mayormente en la icónica Miami Beach, que sigue siendo el corazón turístico del condado.

El gasto principal va directo a alojamiento, seguido de comida, transporte y, por último, compras. Aunque, entre nosotros, sabemos que los argentinos suelen invertir bastante más en outlets como Aventura Mall o Dolphin Mall. Dato curioso: este año, Aventura le ganó a Dolphin como el mall más visitado por los turistas internacionales que pernoctan en la ciudad.

EL TURISMO, MOTOR DE LA ECONOMÍA LOCAL

¿Sabías que el turismo representa nada menos que el 9 % del PBI de Miami-Dade? Así es. Solo en 2024, el impacto económico fue de más de 31 mil millones de dólares. Además, generó más de 209.000 empleos en el sector. Esto demuestra lo fundamental que es esta actividad para toda la comunidad local.

El presidente del GMCVB, David Whitaker, lo dijo con claridad: “El turismo es el alma del condado”. Y no es una exageración. Desde los festivales más famosos como Art Basel Miami Beach o el Calle Ocho Music Festival, hasta eventos deportivos internacionales, todo suma para seguir atrayendo visitantes de todo el mundo.

UN DESTINO QUE TAMBIÉN PIENSA EN SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Algo que me gustó muchísimo es cómo están apostando por un turismo más consciente. Miami-Dade está trabajando con Green Key Global para certificar hoteles sostenibles y con Wheel the World para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad. Incluso promueven espacios turísticos como Centros Certificados en Autismo, para que nadie se quede fuera de la experiencia.

También lanzaron el Mapa de Viajes con Propósito, en alianza con Tourism Cares, que guía a los turistas hacia negocios y organizaciones con impacto social o ambiental positivo. Un lujo saber que uno puede viajar y, al mismo tiempo, contribuir con causas locales.

Esta parte de Florida, por muchos años, es uno de los atractivos turísticos más visitados por extranjeros (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ DEBERÍAS IR TÚ TAMBIÉN ESTE VERANO?

Si 28 millones de personas decidieron visitar el condado de Miami-Dade en 2024, es por algo. Pero más allá de las cifras, lo cierto es que Miami sigue siendo ese lugar donde todo el mundo encuentra su rincón: desde playas hasta arte, desde fiestas hasta tranquilidad, desde cultura hasta naturaleza. Y lo mejor: todo en un ambiente multicultural que te hace sentir en casa.

Así que si aún no tienes destino para tus vacaciones o una escapada, Miami te está esperando con los brazos abiertos. Y después de ver cómo sigue creciendo, te lo digo en serio: cuanto antes vayas, mejor.