Un hombre en Michigan, que prefirió mantener en secreto su identidad, se ha convertido en un afortunado ganador de lotería, pero no solo eso, sino que su historia de juego también ha llamado la atención, ya que, tal como él mismo lo ha explicado, celebró que había ganado el premio mayor de Fantasy 5 sin siquiera haber revisado si los números de su boleto coincidían con los del sorteo que había sido realizado por la compañía administradora.

Su fe ciega por creer que había ganado el dinero destaca su alegría y confianza en sí mismo, pero del mismo podría revelar la necesidad que tenía por conseguir un dinero debido a que también sostuvo que jugaba esa lotería todos los días hasta que finalmente pudo cumplir su sueño de ganarla el pasado 26 de junio, obteniendo el monto de US$963,040, convirtiéndose en la persona que ostenta el récord por llevarse el jackpot más grande en la historia de ese juego de azar.

EL GANADOR CELEBRÓ ANTES DE REVISAR SU BOLETO

Como lo mencioné en los párrafos anteriores, este sujeto del condado de Macomb en Michigan juega Fantasy 5 todos los días y el 26 de junio no fue la excepción, así que se dirigió a la tienda Smoker’s Express, ubicada en la calle 51124 D W Seaton Drive en New Baltimore, con la finalidad de hacer lo de siempre, comprar un boleto de la lotería y así probar suerte nuevamente en algo que le había sido esquivo, hasta ahora que ya puede celebrar y presumir.

El día del sorteo no se dio tiempo de revisar el boleto, así que a la mañana siguiente se fue a trabajar como cualquier otro día, pero estando en su centro de labores escuchó que el premio de la lotería Fantasy 5 había salido, lo cual le dio una curiosidad enorme, pues tenía la esperanza de que él pueda ser la persona que cambiaría su vida para siempre con esa cantidad de dinero nada despreciable. Es por ello que entró al sitio web de la Lotería de Michigan a leer la información.

Una vez dentro de la página web se dio cuenta de que el boleto ganador había sido vendido en el mismo negocio que él compró el suyo un día antes, así que no lo pensó ni lo dudó y supo que él había sido el ganador. Con esa corazonada a más no poder llamó a su esposa por teléfono y le dijo que había conseguido el jackpot, algo que no cualquier persona hace, ya que lo lógico sería revisar los números del boleto antes de creer que es el afortunado.

En la noche, tras salir de su empleo, él y su esposa procedieron a revisar el boleto juntos (04-05-08-22-38) y se dieron cuenta de que, efectivamente, había ganado el premio mayor, algo que lo dejó totalmente sorprendido y muy feliz, dicho sea de paso. “Al principio no sabía cómo sentirme porque no creía que fuera real. ¡Ahora que finalmente lo he asimilado, se siente increíble!”, fueron algunas de las palabras del ganador del mayor premio en la historia de Fantasy 5.

Este fue el boleto ganador del afortunado en Michigan. La combinación que se llevó el premio de Fantasy 5 fue la cuarta que aparece en la imagen (04-05-08-22-38) (Foto: Lotería de Michigan)

¿QUÉ HARÁ CON EL DINERO GANADO?

De acuerdo con la Lotería de Michigan, el ganador de Fantasy 5 reveló que ya tiene planes para su premio. Y es que él mismo dijo que se comprará una nueva casa, un auto y una cabaña de descanso que seguramente disfrutará junto a toda su familia y hasta con sus amigos más cercanos.