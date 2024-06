Una nueva pieza de colección numismática ha llegado, emocionando mucho a quienes practican este pasatiempo. La Casa de la Moneda de Estados Unidos introdujo al mercado un nuevo producto destinado a coleccionistas exigentes: la moneda de oro Búfalo Americano a prueba de 50 dólares de 2024-W. Este ejemplar se destacó como el artículo más demandado de la semana en la entidad financiera, captando la atención, tanto de inversionistas como de entusiastas de la historia del dinero en el país de las oportunidades.

El lanzamiento oficial de esta moneda tuvo lugar el pasado jueves 13 de junio del presente año y obtuvo grandes resultados desde que se puso a la venta. De acuerdo con los reportes iniciales, en los primeros cuatro días de comercialización al público en general, se logró comercializar un total de 4,046 unidades, lo que representa aproximadamente el 25.3% del total de las 16,000 monedas disponibles que se pusieron al alcance de cualquier interesado en conseguir al menos una de ellas. Y tú, ¿ya compraste una?

¿CUÁNTO VALE LA MONEDA DE ORO DE BÚFALO AMERICANO DE 50 DÓLARES?

El valor de estas monedas no solo reside en su contenido de oro de alta pureza (24quilates), sino también en su atractivo como piezas de colección con un diseño distintivo que rinde homenaje al búfalo americano y al jefe indio. Esta combinación de tasación intrínseca y atractivo estético las convierte en inversiones atractivas tanto para coleccionistas como para aquellos interesados en proteger su capital a través de activos tangibles.

Si bien su valor nominal, como dice al inicio de la nota, es de solo 50 dólares, no quiere decir que valga lo mismo. Es más, para adquirir una de ellas a través de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos debes desembolsar una cantidad más grande, ya que su precio al público general es de US$3,240 y aún quedan algunos ejemplares disponibles para ser adquiridos, así que no esperes hasta el último momento, ya que podrías no encontrar uno.

Debes tener en cuenta que, cuando se acaben todas las monedas a la venta, es muy probable que su valor aumente, principalmente si es que hay coleccionistas que no pudieron comprar una de estas monedas y se mueren de ganas por tener una, por lo que no dudarían en desembolsar una importante cantidad de dólares, aunque primero hay que esperar un periodo de tiempo para determinar cuánto podría incrementar y generar ganancias.

La moneda ha sido fabricada con oro de 18 quilates, por lo que su valor de venta es de unos cuantos miles de dólares (Foto: Casa de la Moneda de los Estados Unidos)

COMPARACIÓN CON MONEDAS DE AÑOS ANTERIORES

2023: El Gold Buffalo de 24 quilates del año pasado registró ventas de 8,305 unidades en el mismo período inicial, debutando con un precio inicial más bajo de 2,940 dólares. Actualmente, también se ofrece a 3,240 dólares y las ventas han aumentado en un 22% en comparación con la semana anterior, alcanzando un total de 15,556 unidades.

2022: La moneda con fecha de 2022 vendió 11,495 unidades en el mismo período inicial, con un precio inicial de 2,790 dólares. Aunque ya no está disponible, las ventas totales reportadas de esta moneda ascendieron a 15,943 unidades.