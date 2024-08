Planear tu jubilación con anticipación es un aspecto muy importante si tienes pensado vivir en Estados Unidos durante tu vejez, pues -como puedes imaginar- hay algunos estados cuyo costo de vida resultan más económicos que otros en el país norteamericano. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría saber cuál es el estado más caro para jubilarse. Por ello, te recomiendo seguir adelante con su lectura.

Vale precisar que, más de una vez, la Administración del Seguro Social (SSA) ha dejado claro que la pensión de jubilación no reemplaza todos los ingresos de sus beneficiarios, por lo que -si no has aportado mucho en tu fondo de pensión a lo largo de tu vida laboral- es mejor buscar un estado más amigable para tu bolsillo.

Entonces, en las siguientes líneas, te cuento lo que dice un informe de la compañía financiera Bankrate al respecto, teniendo en cuenta los datos a nivel estatal sobre el costo de vida, los impuestos estatales y locales sobre las ventas, los impuestos a la propiedad anuales promedio y el costo promedio del seguro para propietarios de viviendas de varias fuentes, incluido el Consejo de Investigación Comunitaria y Económica y la Tax Foundation.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE EE. UU. MÁS CARO PARA JUBILARSE?

Tal como revela CNBC, Bankrate considera que el estado más caro para jubilarse en el 2024 es ni más ni menos que California, “El Estado Dorado”.

Es más, según RentCafe, su costo de vida general es un 38% más alto que el promedio nacional, mientras que los costos de vivienda son un 97% más altos que el resto del país.

Por si fuera poco, portales como Fidelity señalan que un fondo de jubilación de un millón de dólares solo duraría unos 14 años si vives en este estado.

¿QUÉ SE RECOMIENDA PARA JUBILARSE EN CALIFORNIA?

Si tienes planes de vivir tu jubilación en California, debes tener en cuenta que el costo de vida varía de una ciudad a otra. Por ejemplo, en Sunnyvale este es alrededor de un 125% más alto que el promedio nacional, mientras que Bakersfield solo lo supera en 10%.

Además, se recomienda comenzar a ahorrar durante tu vida laboral. Es decir, podrías vivir en una casa más pequeña, conducir un automóvil más barato o viajar menos para poder derivar ese dinero extra en un fondo de jubilación con el que puedas retirarte en este estado.

¿QUÉ OTROS ESTADOS SON LOS MÁS CAROS PARA JUBILARSE EN EE. UU.?

Según el ranking de Bankrate, estos son los 10 estados de EE. UU. más caros para jubilarse en el 2024:

1. California

2. New York

3. Massachusetts

4. Washington

5. Maryland

6. Hawaii

7. Connecticut

8. Rhode Island

9. Vermont

10. Alaska

California es una ciudad de ensueño para muchos estadounidenses, pero exige un fondo de jubilación elevado para vivir de manera cómoda (Foto: AFP)