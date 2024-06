¡Estímulos sin reclamar! En caso no lo sepas, el cheque de estímulo de California, denominado Reembolso de Impuestos para la Clase Media (MTCR, por sus siglas en inglés), es una ayuda del conocido “Estado Dorado” para aquellos que tienen problemas para cubrir gastos debido a la inflación. No obstante, muchos residentes aún no han cobrado esta suma, que puede llegar a varios cientos de dólares.

Como respuesta a los altos niveles de inflación, el estado de California ha decidido reembolsar los impuestos a un sector de su población, siempre y cuando cumplan ciertos criterios establecidos. La mayoría de estos reembolsos ya han sido efectuados tras la aprobación del proyecto de Ley 192 de la Asamblea de California en 2022.

Los montos de los pagos variarán, con una cantidad mínima de US$200 y una máxima de US$1,000 (Foto: Pexels)

Eso sí, cabe decir que cientos de residentes aún no han realizado el cobro adecuado de sus beneficios, por lo que se espera que lo hagan en las próximas semanas, a fin de regularizar la estrategia de pagos planeada este 2024.

Si eres uno de los que va a recibir el Reembolso de Impuestos para la Clase Media y no sabes cuánto cobrar, te recomiendo seguir leyendo esta nota para que estés al tanto de todo.

CHEQUE DE ESTÍMULO EN CALIFORNIA: ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL PAGO QUE NO COBRAN MILES DE PERSONAS?

De acuerdo al portal SoloDinero, los montos pueden variar dependiendo de los criterios de cada beneficiario. Eso sí, el rango va desde los US$200 hasta los US$1,000 por persona. Aunque muchos de los seleccionados han podido realizar dicha solicitud de retiro, lo cierto es que muchos aún no cobran el cheque de estímulo correspondiente que podrá ser retirado a partir de junio.

Cabe mencionar que el monto asignado a recibir dependerá de tus ingresos. Por ejemplo, si tu ingreso bruto ajustado es US$150,000 al año, es posible que puedes reclamar de US$1,000 en adelante.

En caso tu salario supere los US$500,001, quedarás excluido de la elegibilidad de este cheque de estímulo.

Según la Junta de Franquicias de Impuestos, existe un promedio de US$20 millones de dólares en fondos no solicitados que se han guardado para unas 40 mil personas. Los residentes que deseen unirse al programa y reclamar el dinero podrán hacerlo de la siguiente manera:

Actualizando sus datos a través del portal web MyFTB

Entrando directamente a la sección Contáctenos del sitio online de Franchise Tax Bord, automáticamente será digirido al portal Franchise Tax Bord

Acceder al portal de MCTR

Ten en cuenta que será necesario estar pendiente de los plazos, puesto que este proceso puede demorar hasta 30 días. A la fecha, la FTB ha dicho que no garantiza que aceptarán más registros, puesto que pueden estar fuera del plazo establecido.

La entrega variará dependiendo de los criterios de los solicitantes (Foto: Pexels)

En ese sentido, es recomendable que las personas que desean acceder al registro manden su pedido de aceptación al programa lo más antes posible, a fin de evitar disgustos.

ATENCIÓN: Para poder acceder a este beneficio debes presentar tu declaración de impuestos de 2020 antes del 15 de octubre de 2021.

