Hoy, lunes 16 de noviembre, marca el último día de la visita del papa León XIV al Perú. Tras haber llegado el pasado miércoles 11, el sumo pontífice dejará el territorio nacional hoy a la 1:45 p. m. (hora local) para emprender su vuelo de regreso a Roma, tal como lo establece el programa oficial publicado por el Vaticano.

A continuación, se detallan los horarios de las actividades de despedida y el itinerario de retorno que cerrarán su histórica visita al país el día de hoy.

¿A qué hora se va el papa León del Perú?

El papa León XIV partirá hacia Roma el lunes 16 de noviembre a la 1:45 p. m. Antes del despegue, participará en la ceremonia de despedida de la Base Aérea del Callao, programada para la 10:30 a. m .

Su llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está prevista para el martes 17 de noviembre a las 10:25 a. m., hora italiana; a las 4:25 a. m. en Perú.

Actividad del lunes 16 Hora peruana Lugar Visita al personal y a los asistidos 8:30 a. m. Casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Santa misa 10:30 a. m. Base Aérea Las Palmas Despedida oficial 1:15 p. m. Base Aérea del Callao Vuelo de regreso a Roma 1:45 p. m. Base Aérea del Callao

¿A qué hora y dónde llegó el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV llegó procedente de Buenos Aires. El aterrizaje estuvo previsto para las 5:30 p. m., hora peruana, en la Base Aérea del Callao . Después de la acogida oficial, su agenda continuó en Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional.

El pontífice llegó procedente de Buenos Aires, tras concluir la etapa argentina de su recorrido. El programa estableció la salida desde esa ciudad a las 2:00 p. m., hora argentina, y el aterrizaje en el Callao a las 5:30 p. m., hora peruana. Son horas locales de países distintos, por lo que no deben restarse directamente para calcular la duración del vuelo.

Momento de la visita Fecha Hora en Perú Lugar Llegada y acogida oficial Miércoles 11 de noviembre 5:30 p. m. Base Aérea del Callao Ceremonia de bienvenida Miércoles 11 de noviembre 6:15 p. m. Palacio de Gobierno Ceremonia de despedida Lunes 16 de noviembre 1:15 p. m. Base Aérea del Callao Salida hacia Roma Lunes 16 de noviembre 1:45 p. m. Base Aérea del Callao

¿Qué hará el papa después de llegar a Lima?

Tras la recepción en el Callao, León XIV tuvo una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:15 p. m. Luego, a las 6:45 p. m., realizó una visita a la presidenta de la República. La jornada continuó a las 7:45 p. m. con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

La agenda del jueves 12 permaneció concentrada en Lima. Incluyó un encuentro con los obispos del Perú, una celebración de la hora media en la Catedral y una reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. Por la tarde, a las 6:00 p. m., se realizó una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Después, el recorrido continuará por Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. El domingo 15 visitará Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Lima a las 8:20 p. m. para afrontar su última jornada en el país.

¿Qué debes tener en cuenta para seguir su llegada y despedida?

La Base Aérea del Callao y la Base Aérea Las Palmas son escenarios distintos dentro del programa: la primera recibirá los vuelos de llegada y salida; la segunda albergará la misa del lunes 16. Distinguirlas es fundamental para no confundir la celebración religiosa con el acto de despedida.

Además, los horarios de la agenda no equivalen a una autorización de ingreso público. El programa citado detalla actividades y sedes, pero no establece allí condiciones generales de acceso, puntos de concentración ni rutas habilitadas para los asistentes. Conviene verificar esas indicaciones antes de organizar un desplazamiento.