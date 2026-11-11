El papa León XIV tiene previsto llegar al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 5:30 p. m., a la Base Aérea del Callao, y partir hacia Roma el lunes 16 de noviembre a la 1:45 p. m. , desde el mismo recinto. Ambos horarios corresponden a la hora peruana y figuran en el programa oficial publicado por el Vaticano.

Para quienes esperan seguir su llegada desde Lima, Chiclayo, Cusco o Pucallpa, hay una precisión importante: su permanencia en territorio peruano termina el 16 de noviembre, aunque el viaje apostólico internacional concluye el 17, cuando aterriza en Italia. La gira también comprende Uruguay y Argentina.

A continuación, revisa las horas de llegada, bienvenida, despedida y retorno, además de las actividades que marcarán el inicio y el cierre de su visita.

Consulta la agenda del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre: horarios, misas y ciudades. Revisa el cronograma y organiza tu participación. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora y dónde llegará el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV llegará procedente de Buenos Aires. El aterrizaje está previsto para las 5:30 p. m., hora peruana, en la Base Aérea del Callao . Después de la acogida oficial, su agenda continuará en Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional.

El pontífice llegará procedente de Buenos Aires, tras concluir la etapa argentina de su recorrido. El programa establece la salida desde esa ciudad a las 2:00 p. m., hora argentina, y el aterrizaje en el Callao a las 5:30 p. m., hora peruana. Son horas locales de países distintos, por lo que no deben restarse directamente para calcular la duración del vuelo.

Momento de la visita Fecha Hora en Perú Lugar Llegada y acogida oficial Miércoles 11 de noviembre 5:30 p. m. Base Aérea del Callao Ceremonia de bienvenida Miércoles 11 de noviembre 6:15 p. m. Palacio de Gobierno Ceremonia de despedida Lunes 16 de noviembre 1:15 p. m. Base Aérea del Callao Salida hacia Roma Lunes 16 de noviembre 1:45 p. m. Base Aérea del Callao

Si buscas el horario para seguir el aterrizaje, la referencia es las 5:30 p. m.; no debe confundirse con la bienvenida en Palacio de Gobierno, prevista para 45 minutos después. Son dos momentos diferentes de la agenda inaugural.

¿Qué hará el papa después de llegar a Lima?

Tras la recepción en el Callao, León XIV tiene prevista una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:15 p. m. Luego, a las 6:45 p. m., realizará una visita al presidente de la República. La jornada continuará a las 7:45 p. m. con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

La agenda del jueves 12 permanecerá concentrada en Lima. Incluye un encuentro con los obispos del Perú, una celebración de la hora media en la Catedral y una reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. Por la tarde, a las 6:00 p. m., está prevista una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Después, el recorrido continuará por Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. El domingo 15 visitará Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Lima a las 8:20 p. m. para afrontar su última jornada en el país.

¿Cuándo sale del Perú y a qué hora llega a Roma?

El papa León XIV partirá hacia Roma el lunes 16 de noviembre a la 1:45 p. m. Antes del despegue, participará en la ceremonia de despedida de la Base Aérea del Callao, programada para la 1:15 p. m .

Su llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está prevista para el martes 17 de noviembre a las 10:25 a. m., hora italiana; a las 4:25 a. m. en Perú.

Actividad del lunes 16 Hora peruana Lugar Visita al personal y a los asistidos 8:30 a. m. Casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Santa misa 10:30 a. m. Base Aérea Las Palmas Despedida oficial 1:15 p. m. Base Aérea del Callao Vuelo de regreso a Roma 1:45 p. m. Base Aérea del Callao

¿Qué debes tener en cuenta para seguir su llegada y despedida?

La Base Aérea del Callao y la Base Aérea Las Palmas son escenarios distintos dentro del programa: la primera recibirá los vuelos de llegada y salida; la segunda albergará la misa del lunes 16. Distinguirlas es fundamental para no confundir la celebración religiosa con el acto de despedida.

Además, los horarios de la agenda no equivalen a una autorización de ingreso público. El programa citado detalla actividades y sedes, pero no establece allí condiciones generales de acceso, puntos de concentración ni rutas habilitadas para los asistentes. Conviene verificar esas indicaciones antes de organizar un desplazamiento.