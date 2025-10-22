El premio mayor del Powerball continúa creciendo y alcanza la impresionante cifra de $320 millones para el sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025. Este aumento se debe a que ningún jugador acertó los seis números ganadores en el sorteo anterior del lunes 20 de octubre, cuyo jackpot era de $304 millones. Los sorteos del Powerball se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. ET.

Para ganar el premio mayor, es necesario acertar los cinco números blancos y la bola roja Powerball, una hazaña con una probabilidad de 1 en 292.2 millones. Aun así, el juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde $4 hasta $1 millón por acertar solo las cinco bolas blancas.

Si el jackpot de $295 millones llega a tener un ganador este miércoles, se sumará a la lista de los grandes premios entregados recientemente en Estados Unidos. En seis ocasiones, los botes del Powerball han superado los mil millones de dólares, incluido el récord histórico de $2.04 mil millones en noviembre de 2022 y el premio de $1.79 mil millones compartido por boletos en Texas y Misuri en septiembre pasado.

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26. La opción en efectivo es una alternativa popular para el ganador, que puede optar por recibir un pago único inmediato en lugar de anualidades. Además, incluso acertar un número y la Powerball asegura un premio mínimo de $4.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball, miércoles 22 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del miércoles 22 de octubre de 2025 son XX-XX-XX-XX-XX con un Powerball de XX un multiplicador Power Play de XX.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de octubre de 2025?

Aún no anuncian si hubo ganador del sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo desde Florida. Para otras zonas horarias de EE. UU., los sorteos corresponden a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuál es el costo de un boleto de Powerball y dónde puedo comprarlo?

El costo básico de un boleto de Powerball es de solo $2 por jugada. Puedes añadir la opción Power Play por un dólar adicional para multiplicar premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Se pueden comprar en puntos de venta autorizados o, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un número de Powerball roja del 1 al 26. Para ganar el codiciado premio mayor (jackpot), debes acertar los seis números. Aunque las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.87.

Revisa esta nota para que sepas si se puede comprar boletos de Powerball por Internet. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente.