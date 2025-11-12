El sorteo del Powerball de este miércoles 12 de noviembre de 2025 volvió a atraer la atención de millones de jugadores en Estados Unidos, esta vez con un jackpot de $512 millones y una opción en efectivo de $239.1 millones. Este nuevo acumulado surge luego de que nadie acertara los números ganadores del sorteo del lunes, cuando el pozo era de $492 millones. En esa ocasión, los números sorteados fueron 58, 28, 44, 48, 06, con Powerball 23 y Power Play 2x.

Como no hubo ganadores del bote de $492 millones ni de los premios de $2 millones o $1 millón (Match 5), todas las miradas están ahora puestas en el nuevo sorteo. Recordemos que los sorteos de Powerball se realizan lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET, y el costo del boleto es de $2, con la opción de agregar Power Play por $1 para multiplicar los premios (excepto el jackpot).

Para participar, debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones. Los boletos están disponibles en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y pueden comprarse hasta una o dos horas antes del sorteo.

El país entero espera conocer si en este sorteo el jackpot de $512 millones finalmente tendrá un ganador.

Resultados del Powerball EN VIVO del miércoles 12/11/2025 con el premio mayor de 512 millones de dólares en juego.

Resultados del Powerball, miércoles 12 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del miércoles 12 de noviembre de 2025 son XX, XX, XX, XX, XX con un Powerball de XX un multiplicador Power Play de XX.

¿Alguien ganó el Powerball del 12 de noviembre de 2025?

Aún no anuncian si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 12 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles de noviembre de 2025 ascendió a 512 millones de dólares, con un premio en efectivo de $239.1 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.