El acumulado del Powerball sigue subiendo y ya alcanzó los 207 millones de dólares para el sorteo del lunes 6 de octubre. En la jornada previa, realizada el sábado 4 de octubre, nadie acertó el premio mayor estimado en $175 millones, por lo que el pozo en efectivo disponible para la próxima edición será de $96.9 millones.

El último gran premio se entregó el 6 de septiembre, cuando dos boletos vendidos en Missouri y Texas se dividieron la histórica cifra de $1.787 mil millones. Aunque las probabilidades de quedarse con el jackpot son muy bajas (1 en 292.2 millones), los premios secundarios ofrecen más esperanzas. Por ejemplo, acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball otorga $1 millón, con una probabilidad de 1 en 11.6 millones.

Los sorteos del Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET, con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Con un acumulado en aumento, cada jugada se convierte en una nueva oportunidad para cambiar de vida.

Resultados del Powerball HOY lunes 6 de octubre de 2025 con un jackpot acumulado de 207 millones en Estados Unidos.

Resultados Powerball, lunes 6 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 6 de octubre de 2025 son XX-XX-XX-XX-XX con un Powerball de XX un multiplicador Power Play de XX.

¿Hubo ganador en el sorteo del 6 de octubre?

Aún no se anuncia un ganador del Powerball para el lunes 6 de octubre de 2025.

¿Cuándo son los sorteos de Powerball y a qué hora?

El Powerball se realiza los lunes, miércoles y sábados. El sorteo comienza a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT, 8:59 p.m. MT, 7:59 p.m. PT).

Precio de los boletos y lugares de venta

Cada participación cuesta $2 dólares. Si se desea, se puede añadir por $1 extra la opción Power Play, que multiplica los premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados de EE. UU., además de Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes, tanto en puntos de venta físicos como en plataformas online de algunos estados.

Cómo jugar Powerball y cuáles son las probabilidades

El juego consiste en seleccionar cinco números de un total de 69 (bolas blancas) y una Powerball entre 26. Para ganar el pozo mayor hay que acertar los seis. La probabilidad de lograrlo es de 1 en 292.2 millones, mientras que las chances de llevarse algún premio son de 1 en 24.87.

¿Qué es el Power Play?

El Power Play permite que los premios que no son acumulativos se multipliquen al pagar $1 adicional. Por ejemplo, el premio de $1 millón por cinco aciertos puede aumentar hasta $2 millones. Cabe recordar que el multiplicador 10X solo está disponible cuando el premio mayor es igual o inferior a $150 millones.

¿Se necesita ser residente en EE. UU. para participar?

No es un requisito. Cualquier persona mayor de edad, de acuerdo con las leyes locales, puede comprar un boleto en las jurisdicciones autorizadas. Sin embargo, los premios obtenidos están sujetos a impuestos en Estados Unidos.

¿Deben coincidir los números en el mismo orden?

No. Las bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir de forma exacta. Además, cada jugada en un boleto es independiente, lo que significa que no se pueden combinar números de diferentes jugadas.

