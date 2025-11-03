El sorteo del Powerball vuelve a generar expectativa este lunes 3 de noviembre de 2025, con un jackpot acumulado de $419 millones de dólares. La cifra, que no deja de crecer, mantiene en vilo a millones de jugadores dentro y fuera de Estados Unidos, todos con la esperanza de convertirse en el próximo gran ganador.

El premio aumentó después de que en el sorteo del sábado 1 de noviembre nadie lograra acertar los seis números ganadores, cuando el pozo ofrecía $404 millones. Ahora, el entusiasmo se renueva con la posibilidad de que esta noche surja un nuevo millonario.

Ganar el premio mayor del Powerball requiere acertar los cinco números blancos más la bola roja Powerball, una hazaña con una probabilidad de 1 en 292.2 millones. Aun así, el juego reparte nueve niveles de premios, que van desde $4 hasta $1 millón para quienes logran las cinco bolas blancas.

Cada participante debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, además de un Powerball entre el 1 y el 26. En caso de ganar, existe la posibilidad de elegir la opción en efectivo, un pago único inmediato en lugar de las anualidades. Incluso acertar solo un número y la Powerball garantiza un premio mínimo de $4 dólares.

Resultados del Powerball – lunes 3 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 3 de noviembre de 2025 fueron XX–XX–XX–XX–XX con un Powerball de XX y un multiplicador Power Play de XX.

¿Alguien ganó el Powerball del lunes 3 de noviembre de 2025?

Aún no anuncian a un ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 3 de noviembre de 2025.

¿A qué hora y qué días se realiza el sorteo del Powerball?

El Powerball celebra sus sorteos tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La transmisión oficial comienza a las 10:59 p.m. (hora del Este) desde Florida. Para otros husos horarios de Estados Unidos, corresponde a las 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT).

¿Cuánto cuesta un boleto del Powerball y dónde se puede comprar?

El precio de un boleto de Powerball es de $2 por jugada. Los jugadores pueden añadir la opción Power Play por $1 adicional para multiplicar los premios secundarios. Los boletos están disponibles en 45 estados, además de Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU.. Dependiendo del estado, se pueden adquirir en puntos de venta autorizados o en línea.

¿Cómo se juega al Powerball y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 (bolas blancas) y un Powerball del 1 al 26 (bola roja). Para ganar el jackpot, es necesario acertar los seis números. Aunque la probabilidad de llevarse el premio mayor es de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de obtener cualquier premio son de 1 en 24.87.

El Powerball sortea un premio mayor de $419 millones este lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador opcional que, por $1 adicional, aumenta los premios no acumulativos hasta por cinco veces. Por ejemplo, un premio de $1 millón se duplica a $2 millones al usar esta opción. Es importante saber que el multiplicador más alto (10X) solo se activa cuando el premio mayor de la anualidad es igual o menor a $150 millones.

¿Es necesario ser ciudadano estadounidense para jugar a Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Cualquier persona que cumpla con la edad legal de la jurisdicción de venta puede participar en la lotería. Sin embargo, si resultas ganador del premio, ten en cuenta que estará sujeto a las retenciones de impuestos correspondientes.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. La única excepción es la Powerball roja, que debe coincidir exactamente.

Revisa esta nota para que sepas si se puede comprar boletos de Powerball por Internet. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)