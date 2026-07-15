Este 15 de julio se efectuará una nueva tanda de pagos del Seguro Social, y millones de beneficiarios esperan con ansias recibir el dinero que les permite afrontar gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicinas y servicios. Para muchos jubilados y personas dependientes de estos cheques, ese ingreso es clave en medio de un escenario de inflación y cuentas cada vez más altas. Después del primer depósito realizado el 8 de julio, aumentan las dudas sobre el resto del calendario de pagos, ya que cada fecha puede ser determinante para cumplir a tiempo con la renta, la compra del supermercado o tratamientos médicos. En esta nota te explicamos cómo se organiza esta ronda de depósitos y qué aspectos del cronograma conviene tener presentes.

Cada fecha puede ser determinante para cumplir a tiempo con la renta, la compra del supermercado o tratamientos médicos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿A QUÉ GRUPO LE TOCA RECIBIR SU DEPÓSITO DEL SEGURO SOCIAL EL 15 DE JULIO?

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso del 15 julio, los abonos se entregarán a quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.

FECHA DE JULIO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 8 de julio A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes Realizado Miércoles 15 de julio A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes Pendiente Miércoles 22 de julio A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 de cualquier mes Pendiente

CALCULA EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Aunque el monto es personalizado; es decir, no hay una cifra única, puedes calcular el monto basándote en tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

¿Y el monto exacto?

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

ESTE ES EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

12 de agosto

9 de septiembre

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

19 de agosto

16 de septiembre

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

26 de agosto

23 de septiembre

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

31 de julio (pago de agosto)

1 de septiembre

1 de octubre

30 de octubre (pago de noviembre)

1 de diciembre

Millones de beneficiarios esperan con ansias recibir el dinero que les permite afrontar gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicinas y servicios (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO