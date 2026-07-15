Este 15 de julio se efectuará una nueva tanda de pagos del Seguro Social, y millones de beneficiarios esperan con ansias recibir el dinero que les permite afrontar gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicinas y servicios. Para muchos jubilados y personas dependientes de estos cheques, ese ingreso es clave en medio de un escenario de inflación y cuentas cada vez más altas. Después del primer depósito realizado el 8 de julio, aumentan las dudas sobre el resto del calendario de pagos, ya que cada fecha puede ser determinante para cumplir a tiempo con la renta, la compra del supermercado o tratamientos médicos. En esta nota te explicamos cómo se organiza esta ronda de depósitos y qué aspectos del cronograma conviene tener presentes.
¿A QUÉ GRUPO LE TOCA RECIBIR SU DEPÓSITO DEL SEGURO SOCIAL EL 15 DE JULIO?
Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso del 15 julio, los abonos se entregarán a quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.
|FECHA DE JULIO
|¿A QUIÉNES LES PAGAN?
|ESTADO
|Miércoles 8 de julio
|A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes
|Realizado
|Miércoles 15 de julio
|A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes
|Pendiente
|Miércoles 22 de julio
|A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 de cualquier mes
|Pendiente
CALCULA EL MONTO EXACTO DE TU PAGO
Aunque el monto es personalizado; es decir, no hay una cifra única, puedes calcular el monto basándote en tres factores:
- Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.
- La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).
- El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.
¿Y el monto exacto?
- Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).
- Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.
- Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.
ESTE ES EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026
A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:
Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes
- 12 de agosto
- 9 de septiembre
- 14 de octubre
- 10 de noviembre
- 9 de diciembre
Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes
- 19 de agosto
- 16 de septiembre
- 21 de octubre
- 18 de noviembre
- 16 de diciembre
Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes
- 26 de agosto
- 23 de septiembre
- 28 de octubre
- 25 de noviembre
- 23 de diciembre
¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?
Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:
- 31 de julio (pago de agosto)
- 1 de septiembre
- 1 de octubre
- 30 de octubre (pago de noviembre)
- 1 de diciembre
LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA
- Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
- Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
- Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.
RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.
LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO
- Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.
- Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.
- Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.
- Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.