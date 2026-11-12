Las condiciones del tiempo cambiarán en el sur de California durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la llegada de un fuerte oleaje que podría generar olas de hasta 14 pies (4,2 metros) en algunos sectores de la costa central. Los momentos más complicados se esperan durante el fin de semana, aunque los efectos podrían prolongarse hasta la próxima semana.

El peligro no estará limitado a la altura de las olas, pues los pronósticos también alertan sobre corrientes de resaca, fuertes corrientes paralelas a la costa y olas inesperadas que podrían derribar a los bañistas o arrastrarlos hacia zonas de mayor profundidad. Por ello, las autoridades consideran que acercarse demasiado al mar podría representar un riesgo para quienes visiten las playas.

El NWS advierte sobre corrientes de resaca, inundaciones costeras y posibles daños en zonas vulnerables. (Foto por TAYFUN COSKUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Lluvias y temperaturas más bajas llegarán al sur del estado

El cambio de las condiciones marítimas coincidirá con la llegada de varios sistemas de tormentas a California. Estos fenómenos podrían poner fin al ambiente inusualmente cálido de noviembre, con temperaturas que pasarían de los 80 °F (27 °C) a registros de entre 70 °F (21 °C) y 60 °F (15 °C) en algunas localidades del interior. Incluso, ciertas zonas podrían quedar por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Sin embargo, las precipitaciones no llegarían con la misma intensidad a todo el estado. El meteorólogo de KTLA Henry DiCarlo explicó que las primeras posibilidades de lluvia aparecerían entre la noche del viernes y el sábado, mientras que el domingo también existe una pequeña probabilidad de precipitaciones ligeras. “Estos cuatro días se verán peor de lo que realmente serán”, advirtió.

DiCarlo también señaló que los pronósticos podrían dar una impresión más preocupante de lo que finalmente ocurrirá. “Creo que lo que la mayoría de la gente notará al mirar el pronóstico de siete días es que se fijará en el fin de semana y en esa posibilidad de lluvia”, comentó.

El escenario con mayores probabilidades de precipitaciones llegaría entre el lunes y el martes, cuando los sistemas de tormentas podrían desplazarse de manera más directa hacia el sur de California.

Los condados de Ventura, Santa Bárbara, San Luis Obispo y Orange figuran entre las zonas que deberán prestar atención a las advertencias meteorológicas. (Foto referencial: Pixabay)

Qué zonas costeras podrían registrar las condiciones más peligrosas

El NWS elevó a alto el riesgo relacionado con el oleaje para el sábado y el domingo. En las playas del condado de Ventura se esperan olas de entre cinco y ocho pies (1,5 y 2,4 metros), mientras que en sectores de la costa central de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo podrían alcanzar entre nueve y 14 pies (2,7 y 4,2 metros).

El fuerte oleaje también podría ocasionar daños localizados en muelles y sectores vulnerables de la costa. La combinación de mareas elevadas y grandes olas del noroeste aumenta, además, la posibilidad de inundaciones y erosión de las playas. El agua podría llegar hasta paseos peatonales, estacionamientos, ciclovías y carreteras cercanas al litoral, especialmente en las zonas orientadas hacia el oeste y el noroeste.

Entre los lugares bajo mayor vigilancia se encuentra Oceano Dunes State Park, donde las inundaciones podrían dificultar el acceso de vehículos. Asimismo, comunidades costeras del condado de Orange se preparan para mareas superiores a los siete pies, una situación que podría poner en riesgo algunas calles y áreas de estacionamiento.

Ante este panorama, los pronósticos apuntan a que quienes planeen visitar las playas durante el fin de semana deberán tomar precauciones y mantenerse alejados de las zonas de fuerte oleaje.