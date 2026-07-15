La intención del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de ampliar la lista estatal de organizaciones catalogadas como “terroristas domésticas” se topó con un obstáculo judicial que deja la iniciativa en pausa y reactiva el debate sobre los derechos civiles en todo el estado. Aunque DeSantis anunció la medida con énfasis el 1 de julio, registros presentados ante una corte federal revelan que el proceso quedó temporalmente suspendido mientras las agencias estatales finalizan las regulaciones necesarias para aplicar la nueva ley. En la práctica, esta pausa significa que no habrá por ahora designaciones oficiales ni consecuencias administrativas; no obstante, el resultado final dependerá tanto del litigio en tribunales federales como de la redacción definitiva de las normas, que determinarán cómo afectará la ley a organizaciones comunitarias, universidades y congregaciones que ofrecen servicios clave a inmigrantes y grupos minoritarios.

La decisión representa un revés significativo para una de las iniciativas más controvertidas del tramo final de la administración DeSantis. El caso ha generado una intensa discusión en Florida sobre los límites entre la seguridad pública y los derechos constitucionales, especialmente después de que organizaciones defensoras de las libertades civiles denunciaran que la medida podría afectar la libertad de expresión y asociación protegidas por la Constitución de Estados Unidos.

¿QUÉ DECIDIÓ EL TRIBUNAL Y POR QUÉ SE FRENÓ EL PROCESO?

Como lo mencionan medios como CBS News y Tallahassee Democrat, aunque no hubo un anuncio oficial por parte de la oficina del gobernador, los abogados que representan al estado informaron ante la Corte Federal del Distrito Norte de Florida, en Tallahassee, que el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) no realizará ninguna designación hasta que se completen los reglamentos necesarios para implementar la nueva ley estatal HB 1471.

En un documento judicial, los representantes del estado fueron claros: “No se realizará ninguna designación antes de que las regulaciones sean finalizadas”. Esto significa que la creación de una nueva lista estatal de organizaciones catalogadas como terroristas domésticas queda congelada por tiempo indefinido.

Resumen de la situación actual:

Aspecto Situación Ley involucrada HB 1471 Fecha de entrada en vigor 1 de julio de 2026 Organismo encargado FDLE Estado del proceso Suspendido temporalmente Motivo de la pausa Falta de regulaciones definitivas Tribunal que analiza el caso Corte Federal del Distrito Norte de Florida

LA DEMANDA DE CAIR QUE DESENCADENÓ EL CONFLICTO

Horas después del anuncio realizado por DeSantis el 1 de julio, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) presentó una demanda federal.

La organización sostiene que la administración estatal está vulnerando derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución, incluyendo:

Libertad de expresión.

Libertad de asociación.

Derecho a presentar peticiones al gobierno.

Además, CAIR argumenta que la legislación no establece un mecanismo claro para que una organización pueda impugnar una designación de terrorismo ni revisar las pruebas utilizadas por el estado para justificarla.

Según la demanda, una designación oficial podría causar daños irreparables a las actividades de defensa de derechos civiles y representación comunitaria que realiza la organización en Florida.

LAS ORGANIZACIONES QUE DESANTIS BUSCABA INCLUIR

Durante una conferencia de prensa celebrada el mismo día en que la ley entró en vigor, DeSantis anunció su intención de impulsar la designación de varias organizaciones y movimientos. Entre los grupos mencionados se encontraban:

Organización o movimiento Tipo CAIR Organización de defensa de derechos civiles musulmanes Muslim Brotherhood Movimiento político y religioso Antifa Movimiento antifascista y antirracista Carteles extranjeros Organizaciones criminales Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Organización militar iraní

La inclusión de algunos de estos grupos, particularmente CAIR y Antifa, provocó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de derechos civiles y expertos constitucionales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca que todos estos grupos sean considerados como terroristas (Foto: AP)

LAS CRÍTICAS A LA LEY HB 1471

Desde que el proyecto avanzó en la Legislatura de Florida, estudiantes universitarios, académicos y defensores de la libertad de expresión advirtieron sobre posibles problemas en su aplicación.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la definición utilizada por la ley para determinar cuándo una persona u organización “promueve” actividades vinculadas con grupos considerados terroristas.

Los críticos sostienen que el lenguaje empleado podría interpretarse de forma demasiado amplia y generar incertidumbre en universidades, organizaciones sin fines de lucro y espacios de debate público.

Entre las preocupaciones más repetidas se encuentran:

Posibles restricciones a la libertad de expresión.

Riesgo de afectar actividades de activismo legítimas.

Falta de procedimientos claros de apelación.

Ausencia de criterios específicos para revisar evidencias.

El antecedente judicial que ya había complicado los planes del gobernador Esta no es la primera vez que los tribunales frenan una iniciativa similar impulsada por la administración DeSantis.

En marzo, el juez federal Mark Walker emitió una orden preliminar contra una orden ejecutiva firmada por el gobernador en diciembre de 2025. Aquella acción ya había colocado la etiqueta de terrorismo sobre CAIR y la Muslim Brotherhood.

En su decisión, Walker concluyó que la medida probablemente vulneraba derechos constitucionales al afectar a personas y organizaciones que mantenían relaciones legítimas con dichas entidades.

La nueva ley HB 1471 fue diseñada precisamente para respaldar legalmente aquella orden ejecutiva que había quedado bajo cuestionamiento judicial.

UN TEMA CLAVE EN LA RECTA FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN DESANTIS

La designación de organizaciones terroristas domésticas se ha convertido en una de las prioridades políticas más visibles de Ron DeSantis durante su último período como gobernador. La iniciativa fue una de las primeras medidas anunciadas el 1 de julio, fecha en la que entraron en vigor cientos de nuevas leyes en Florida.

Sin embargo, la suspensión del proceso representa un importante revés para una propuesta que el gobernador había presentado como una herramienta para reforzar la seguridad pública.

Por ahora, la batalla se traslada a los tribunales federales y a la elaboración de las regulaciones por parte del FDLE. Hasta que ese proceso concluya y exista una decisión judicial definitiva, la controvertida lista de organizaciones terroristas impulsada por DeSantis permanecerá en pausa, mientras continúa el debate sobre el equilibrio entre la seguridad estatal y las libertades constitucionales en Florida.