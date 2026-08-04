“Mi vida con los chicos Walter” (“My Life with the Walter Boys” en su idioma original) regresa con una la tercera temporada de la serie de Netflix que adapta la novela homónima de Ali Novak. Aunque la escena de Jackie (Nikki Rodriguez) y Cole (Noah LaLonde) confesando sus sentimientos, y que Alex (Ashby Gentry) escuchando cada palabra quedó en segundo plano debido al estado de salud de George (Marc Blucas), en los nuevos episodios tendrán que hacerle frente a esos eventos. ¿Cuándo se estrenará?

“Pasan muchísimas cosas en el primer episodio”, adelantó Rodríguez a Tudum. “Lo que pasa al final de la segunda temporada es la peor pesadilla de cualquier niño”, agregó LaLonde. “Pone muchas cosas en perspectiva”. Por su parte, Gentry indicó: “Entiende que Jackie no sabe por qué se siente así con respecto a Cole, y que eso está bien. A veces, cuando llega el dolor, no siempre se pueden explicar las acciones y las consecuencias de ese dolor de forma lógica y racional”.

El reparto recurrente de la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter” incluye a Corey Fogelmanis (Nathan), Johnny Link (Will), Isaac Arellanes (Isaac), Myles Perez (Lee), Alisha Newton (Erin), Mya Lowe (Kiley), Ellie O’Brien (Grace), Kolton Stewart (Dylan), Natalie Sharp (Blake), Alex Quijano (Richard), Ashley Tavares (Tara), Dean Petriw (Jordan), Alix West Lefler (Parker), Lennix James (Benny) y Gabrielle Jacinto (Olivia).

Cole (Noah LaLonde) y Jackie (Nikki Rodriguez) tienen que encontrar la manera de estar juntos en la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter" (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

La tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter”, que según la showrunner, creadora y productora ejecutiva Melanie Halsall “trata sobre crecer, madurar y asumir responsabilidades”, se estrenará el jueves 6 de agosto de 2026 en Netflix.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

Al igual que las anteriores temporadas, la tercera entrega de “My Life with the Walter Boys” estará disponible en Netflix. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) /3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:30 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de “Mi vida con los chicos Walter”, “mientras lidian con las repercusiones de los eventos, los Walter descubren qué es lo importante de verdad y la importancia de ir tras lo que aman. Con sus vidas románticas envueltas en incertidumbre, Alex se enfoca en su nuevo equipo de rodeo, y Cole se pone al literalmente volante de su vida porque un corredor de autos descubre su potencial.

En tanto, Jackie se dedica en cuerpo y alma a desarrollar un espacio comunitario para el pueblo. Pero cuando un amigo de la infancia llega de Nueva York, se le hace difícil olvidar la vida que dejó atrás.”

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

Nikki Rodriguez como Jackie Howard

Noah LaLonde como Cole Walter

Ashby Gentry como Alex Walter

Sarah Rafferty como Katherine Walter

Marc Blucas como George Walter

Connor Stanhope como Danny Walter

Jaylan Evans como Skylar Summerhill

Chad Rook como Mac

Naveen Paddock como Eliot

Erin Karpluk como Hannah