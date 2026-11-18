La cervecería New Helvetia Brewing Co., uno de los negocios locales de Sacramento, California, anunció que cerrará su fábrica y salón de degustación ubicado en Broadway al terminar 2026. La compañía, situada en el 1730 de Broadway, en el vecindario de Land Park, tomó esta decisión tras optar por no renovar su contrato de arrendamiento de 15 años, que vence el próximo 31 de diciembre. De esta manera, pondrá fin a 14 años de actividad en este establecimiento.

¿Cuándo será el último día de atención de New Helvetia Brewing?

A través de un comunicado en redes sociales, la empresa explicó que aprovechará las últimas semanas del año para concluir sus operaciones en el local y organizar la siguiente etapa del negocio. Como parte de su despedida, invitó a sus clientes y seguidores a participar en la celebración de su 14.º aniversario, programada para el 27 de noviembre. También realizará diferentes actividades especiales durante las semanas siguientes, cuyos últimos eventos están previstos para el 19 de diciembre.

“Espero que nos acompañen a celebrar New Helvetia, reencontrarse con viejos amigos y levantar una pinta por la comunidad que hemos construido aquí”, expresó la compañía en su publicación.

Antes de despedirse de su establecimiento en el vecindario de Land Park, la marca organizará una celebración por su aniversario. (Foto referencial: Magnific)

La marca seguirá funcionando en Sacramento pese al cierre

Aunque la cervecería dejará de producir en su establecimiento de Broadway, esto no representa el final de New Helvetia. En febrero de este año, la compañía inauguró Bar New Helvetia en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Sacramento, donde continuará ofreciendo sus productos. Además, comenzó a contratar servicios externos para fabricar sus cervezas, con el propósito de abastecer tanto al bar del aeropuerto como a determinados restaurantes y establecimientos locales.

La empresa mantendrá sus actividades bajo el nombre de New Helvetia Brewing Company, Inc., aunque ya no contará con una fábrica propia. Así, busca conservar su presencia en el mercado cervecero de Sacramento mediante la distribución de sus bebidas y la continuidad de su marca.

Los problemas económicos que enfrentó la cervecería

El cierre llega después de varios años complicados para el negocio. En 2019, su propietario, Dave Gull, pidió apoyo a los residentes de Land Park a través de un grupo privado de Facebook del vecindario. En ese momento, mencionó las bajas ventas y las dificultades que atravesaba el corredor de Broadway, donde había propiedades desocupadas, negocios con poco mantenimiento y problemas relacionados con la falta de vivienda. Gull también reconoció que la cervecería tenía aspectos por mejorar en su marketing y en la relación con la comunidad.

En agosto de 2023, New Helvetia comunicó que las consecuencias financieras de la pandemia de COVID-19 habían provocado retrasos en el pago del alquiler y la posibilidad de enfrentar un desalojo.

“La pandemia provocó que nos atrasáramos en los pagos del alquiler, y nuestro arrendador, otro propietario de una pequeña empresa y miembro de nuestra comunidad, busca legítimamente una solución a este asunto”, señaló la compañía en declaraciones recogidas por The Sacramento Bee.

Más adelante, ese mismo año, la cervecería anunció que planeaba convertirse en una cooperativa. Este modelo permitía que los clientes se convirtieran en miembros propietarios legales de por vida mediante un único pago de US$300. A cambio, podían acceder a descuentos, obtener prioridad en determinados eventos y participar en la elección de nombres para nuevas cervezas.

Ahora, con el vencimiento de su contrato de alquiler, New Helvetia se prepara para despedirse de su histórica sede de Broadway, aunque buscará mantener sus productos y su marca presentes en distintos establecimientos de Sacramento.