A partir del 1 de enero de 2027, los cazadores de venados que participen en la temporada de arco en California deberán tener en cuenta un cambio en las reglas estatales. La modificación alcanzará tanto a quienes salen a cazar en condados rurales del norte, como Modoc y Lassen, como a los aficionados que recorren sectores de Sierra Nevada, el Inland Empire y otras áreas del sur del estado. El ajuste llega tras la firma de la AB 1912 por parte del gobernador Gavin Newsom. La nueva ley retira del Código de Pesca y Caza la prohibición específica de llevar o mantener bajo control inmediato un arma de fuego oculta durante la actividad cinegética con arco. Sin embargo, la temporada conservará su naturaleza: los venados solo podrán ser capturados con arco y flecha, no con rifles, pistolas u otras armas de fuego.

La medida fue promovida por la asambleísta republicana Heather Hadwick, representante de Alturas, y quedó registrada como Chapter 132, Statutes of 2026. Aunque el ajuste puede parecer limitado, resulta relevante para quienes recorren terrenos públicos, caminos forestales o áreas de montaña antes del amanecer para cumplir con una tradición que reúne a muchas familias y comunidades de California.

¿QUÉ CAMBIA CON LA AB 1912?

La nueva norma modifica la Sección 4370 del California Fish and Game Code, el apartado que establece las condiciones de la temporada de venados con arco y flecha.

Hasta ahora, ese texto impedía que una persona que cazara o intentara cazar un venado llevara o tuviera bajo control inmediato un arma de fuego durante ese periodo. Había excepciones limitadas para algunos agentes del orden en servicio y oficiales retirados honorablemente.

Con la firma de Newsom, esa restricción desaparece de la Sección 4370. Sin embargo, la modificación no elimina los demás requisitos establecidos por California para la caza, la tenencia de armas, el transporte de equipo o el porte oculto.

Antes de la AB 1912 Con la AB 1912 Un cazador de venados durante el periodo de arco no podía portar ni tener bajo control inmediato un arma de fuego, como regla general. Se elimina esa prohibición específica de la Sección 4370. La legislación incluía excepciones para determinados agentes del orden activos o retirados honorablemente. Esas excepciones pierden relevancia porque se elimina la restricción general. Llevar un arma podía representar una infracción bajo el Fish and Game Code. Esa disposición deja de figurar en el texto legal. La actividad estaba limitada al uso de arco y flecha. La modalidad seguirá siendo de arco y flecha.

¿AHORA SE PODRÁ CAZAR VENADOS CON RIFLES?

No. La AB 1912 no autoriza a utilizar rifles, pistolas, escopetas ni otra arma de fuego para capturar venados en una temporada destinada al tiro con arco.

La reforma elimina una restricción sobre portar un arma de fuego, pero no modifica el método permitido para realizar la actividad cinegética. El Código de Pesca y Caza mantiene que el venado debe ser capturado con arco y flecha durante ese periodo.

La diferencia es importante para cualquier persona que tenga licencia de caza, un deer tag válido y planes para salir a zonas autorizadas por el California Department of Fish and Wildlife. Portar legalmente un arma y emplearla para abatir fauna silvestre son asuntos distintos bajo la legislación estatal.

En términos prácticos, estos son los puntos principales:

Sí desaparece la prohibición específica de portar o tener bajo control inmediato un arma de fuego.

No se permite usar esa arma para cazar venados durante el periodo de arco.

Sí continúa existiendo una temporada exclusiva de tiro con arco.

No desaparecen las regulaciones estatales sobre licencias, etiquetas, zonas, límites y métodos de captura.

Sí siguen vigentes las normas de California sobre posesión, transporte y porte de armas.

La caza de venados en California es una práctica que se sigue realizando (Foto: AP)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La AB 1912 fue firmada por Newsom el 27 de agosto de 2026, pero no comenzó a aplicarse en esa misma fecha.

Como no fue aprobada como una medida de urgencia, seguirá el calendario regular de entrada en vigor de las leyes estatales. El cambio incorporado a la Sección 4370 comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

Por ese motivo, los cazadores que participen en la temporada de venados con arco de 2026 deben respetar las disposiciones anteriores. La prohibición que todavía figura en la norma continuará aplicándose hasta el inicio del próximo año.

Fecha Qué ocurre 27 de agosto de 2026 Gavin Newsom firma la AB 1912. 27 de agosto de 2026 La medida queda registrada como Chapter 132, Statutes of 2026. Temporada de arco de 2026 Continúan aplicándose las reglas anteriores sobre armas de fuego. 1 de enero de 2027 Entra en vigor la modificación de la Sección 4370. Temporadas posteriores Deja de aplicarse la prohibición eliminada por la AB 1912.

¿QUÉ SE MANTIENE EN CALIFORNIA?

La reforma no elimina el sistema de temporadas de venados ni altera la función de la California Fish and Game Commission.

La Sección 4370 seguirá estableciendo que cada zona donde sea legal cazar venados durante la temporada general debe contar con un periodo de tiro con arco. Las fechas, áreas habilitadas y condiciones aplicables se determinan mediante las regulaciones de la comisión y del California Department of Fish and Wildlife.

La norma también mantiene que ese periodo debe contemplar al menos tres días inmediatamente antes del inicio de la temporada regular correspondiente en cada zona.

Para quienes salen desde Los Ángeles, Fresno, Bakersfield, Sacramento, San Diego o el Área de la Bahía hacia terrenos de caza en el norte o las montañas del estado, conviene revisar las reglas vigentes antes de cada viaje. Las fechas y condiciones pueden variar según la zona de caza, la etiqueta obtenida y el tipo de venado autorizado.

Las siguientes exigencias seguirán aplicando:

Licencia de caza válida en California.

Etiqueta de venado o deer tag correspondiente.

Fechas y zonas autorizadas por las autoridades estatales.

Límites de captura y requisitos de reporte.

Reglas sobre propiedad privada y acceso a terrenos públicos.

Restricciones sobre métodos de caza.

Disposiciones estatales y locales sobre armas de fuego.

UNA APROBACIÓN SIN VOTOS EN CONTRA

La AB 1912 fue presentada por Heather Hadwick, representante de Alturas, una localidad situada en el condado de Modoc, al noreste de California.

La propuesta avanzó sin votos en contra en las dos cámaras de la Legislatura estatal. En la Asamblea fue aprobada el 16 de abril de 2026 con 68 votos favorables. Luego, el Senado dio luz verde al proyecto el 10 de agosto con 39 apoyos y ninguna oposición.

Cámara Fecha de aprobación A favor En contra Asamblea de California 16 de abril de 2026 68 0 Senado de California 10 de agosto de 2026 39 0

Finalmente, el gobernador recibió la propuesta y la convirtió en ley el 27 de agosto de 2026.

El gobernador Gavin Newsom aprobó esta nueva ley el 27 de agosto (Foto: AFP)

¿QUÉ DEBEN TENER PRESENTE LOS CAZADORES?

La AB 1912 cambia una regla puntual, no el marco completo de la caza de venados con arco en California.

A partir del 1 de enero de 2027, quienes participen en esa temporada ya no estarán sujetos a la prohibición específica que figuraba en la Sección 4370 sobre llevar o tener bajo control inmediato un arma de fuego. No obstante, eso no habilita el uso de rifles, pistolas o escopetas para capturar venados durante el mismo periodo.

La regla principal sigue siendo clara: durante la temporada de arco, el venado debe ser cazado con arco y flecha. Cualquier persona que planee una salida deberá verificar su licencia, deer tag, fecha, zona y las normas actualizadas antes de ingresar al campo.