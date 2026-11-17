La respuesta a las protestas en Nueva York tendrá una estructura distinta: el diálogo y la desescalada pasarán al centro de un modelo que separará el manejo de multitudes de las operaciones antiterroristas. Con ese objetivo, el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada Jessica Tisch anunciaron este lunes 16 de noviembre de 2026 la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica del NYPD, conocido como SRG. Para quienes marchan, trabajan cerca de una concentración o transitan por zonas con presencia de uniformados, la reforma no implica el retiro de la vigilancia, sino una reorganización de funciones y límites a determinadas tácticas. Su puesta en marcha será gradual e incluirá nuevos equipos y la reasignación de aproximadamente 500 agentes antes de la próxima primavera.

La decisión cumple una promesa de campaña del mandatario y redistribuye las responsabilidades de un cuerpo cuestionado por su actuación durante las movilizaciones de 2020, tras la muerte de George Floyd.

El alcance abarca los cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Según la Alcaldía, el proceso se realizará sin modificar la plantilla total del departamento ni generar costos adicionales.

El alcalde Zohran Mamdani hizo el anuncio el lunes 16 de noviembre (Foto: Getty images)

¿QUÉ ERA EL SRG Y POR QUÉ SE ANUNCIÓ SU DISOLUCIÓN?

El Strategic Response Group reunía tareas relacionadas con amenazas terroristas, emergencias y grandes concentraciones. Esa combinación explica uno de los objetivos centrales del nuevo modelo: evitar que una actividad protegida por la Primera Enmienda reciba el mismo tratamiento operativo que un ataque contra la seguridad pública.

Las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza durante las protestas de 2020 incluyeron actuaciones contra manifestantes, periodistas y observadores legales. El conflicto derivó en un acuerdo judicial alcanzado en 2023, que estableció límites a determinadas prácticas del NYPD.

Entre las organizaciones que reclamaron durante años el cierre estuvo la New York Civil Liberties Union (NYCLU). Ahora, sus representantes advierten que será necesario supervisar a los equipos sucesores para comprobar que el cambio vaya más allá del nombre.

LAS TRES ESTRUCTURAS QUE ASUMIRÁN SUS FUNCIONES

El esquema anunciado contempla una dependencia civil, un equipo uniformado dedicado a la comunicación y una unidad de apoyo operativo. Cada componente tendrá atribuciones específicas.

Nueva división o equipo De quién dependerá Función principal Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD) Oficina de Seguridad Comunitaria de la Alcaldía Coordinar la respuesta civil y facilitar el acercamiento con los participantes. Sus integrantes no portarán armas ni podrán arrestar. First Amendment Support Team (FAST) Oficina de Asuntos Comunitarios del NYPD Reunir a 30 policías capacitados en comunicación, negociación y desescalada de conflictos. Patrol Support Division (PSD) Oficina de Servicios de Patrullaje del departamento Respaldar operativos habituales y aportar personal especializado en manejo de multitudes.

Por separado, las responsabilidades antiterroristas del antiguo SRG pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo. Esa área asumirá también los despliegues con armamento pesado en infraestructura crítica.

UNA DIVISIÓN CIVIL SIN ARMAS NI FACULTADES DE ARRESTO

La CDDD estará bajo la órbita municipal, fuera de la estructura del NYPD. Su misión será preparar la respuesta ante movilizaciones, establecer canales de comunicación y contribuir a prevenir enfrentamientos.

Sus integrantes no tendrán autorización para detener personas ni portar armamento. Por ello, no reemplazarán a los uniformados cuando una intervención requiera atribuciones policiales.

Mientras se completa su puesta en marcha, FAST asumirá las tareas iniciales de diálogo y desescalada. Los 30 miembros recibirán formación especializada y trabajarán junto al nuevo equipo civil.

La intención declarada es que el primer contacto con quienes ejercen su derecho a manifestarse favorezca la comunicación, sin recurrir de entrada a un despliegue orientado al control de multitudes.

¿QUÉ TÁCTICAS QUEDARÁN RESTRINGIDAS DURANTE LAS MANIFESTACIONES?

Mamdani y Tisch anunciaron límites al uso de determinadas herramientas en actividades protegidas por la Primera Enmienda. Las disposiciones alcanzarán al personal participante, no únicamente a los futuros equipos.

Entre las medidas figuran:

Prohibición del kettling: los uniformados no podrán cercar a un grupo y bloquear sus vías de salida.

Prohibición de armas largas durante estas actividades.

Prohibición del gas lacrimógeno en ese contexto.

Restricción del gas pimienta: no podrá emplearse como herramienta general de control de multitudes.

Límite de 90 decibelios para los dispositivos acústicos de largo alcance.

Restricción al uso de bicicletas como armas, salvo cuando resulte necesario para evitar la muerte o lesiones físicas de un agente u otra persona.

El kettling ha sido especialmente cuestionado porque deja a los asistentes encerrados dentro de un perímetro, sin posibilidad de retirarse. Su prohibición busca impedir que queden atrapados durante una intervención.

Algunas disposiciones formalizan prácticas que ya habían dejado de utilizarse. Según explicó el NYPD a CBS New York, los cercos de ese tipo y el gas lacrimógeno no se empleaban desde las protestas posteriores a la muerte de Floyd.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS APROXIMADAMENTE 500 AGENTES DEL SRG?

De acuerdo con Reuters, Tisch señaló que unos 500 policías serán reasignados dentro del departamento antes de la primavera de 2027. Una parte reforzará las labores antiterroristas.

La nueva Patrol Support Division contará con requisitos de ingreso y entrenamiento específico para atender grandes concentraciones. Sin embargo, según la Alcaldía, sus miembros dedicarán la mayor parte del tiempo a respaldar tareas habituales.

Entre sus funciones estarán:

Participar en búsquedas de personas desaparecidas.

Reforzar la seguridad del Maratón de Nueva York.

Colaborar durante celebraciones como el desfile de Thanksgiving.

Cubrir puestos prioritarios de tránsito ante condiciones meteorológicas peligrosas.

Apoyar otras operaciones de patrullaje.

El Maratón y el desfile de Acción de Gracias permiten entender el alcance cotidiano del equipo: sus responsabilidades no se limitarán a marchas políticas, sino que incluirán eventos habituales del calendario neoyorquino.

Esta división también podrá intervenir en movilizaciones y realizar arrestos cuando corresponda. La administración municipal sostiene que esas situaciones deberían ser excepcionales.

El SRG estaba a cargo de protestas, manifestaciones y reuniones masivas (Foto: Getty Images)

¿CÓMO AFECTARÁ A QUIENES VIVEN Y TRABAJAN EN NYC?

La diferencia más directa estará en quién establece contacto con los asistentes y cómo se organiza el despliegue. El objetivo oficial es favorecer la comunicación mediante coordinación civil y participación de especialistas en reducción de tensiones.

Para los residentes hispanohablantes, el punto práctico es distinguir entre una reforma del procedimiento y la desaparición de la vigilancia: el NYPD conservará sus facultades, aunque cambiará la distribución de responsabilidades.

Situación Qué contempla la reforma Participar en una marcha Equipos dedicados al diálogo, con coordinación entre civiles y policías. Encontrarse con un operativo durante una concentración Restricciones a ciertas tácticas y herramientas de control de multitudes. Presenciar una amenaza terrorista Intervención de áreas especializadas, separadas del manejo de protestas. Asistir a un evento multitudinario Apoyo de la nueva división de patrullaje dentro de sus competencias. Necesitar asistencia policial Continuidad de las facultades del NYPD y de su plantilla total.

El anuncio tampoco permite concluir que desaparecerán los cierres de calles o las alteraciones del tránsito alrededor de una manifestación. Su eje es reorganizar la actuación de las autoridades, no garantizar desplazamientos sin interrupciones.

ORGANIZACIONES CIVILES RESPALDAN LA MEDIDA; EL SINDICATO EXPRESA PREOCUPACIÓN

La NYCLU recibió favorablemente la decisión, aunque advirtió que vigilará el funcionamiento de la PSD y su cumplimiento del acuerdo judicial de 2023. Su preocupación es que el reemplazo reproduzca las conductas cuestionadas.

La Legal Aid Society también celebró el cierre del SRG y reclamó supervisión estricta sobre las estructuras sucesoras. El respaldo, por tanto, no equivale a una aprobación sin condiciones.

Desde el ámbito sindical, Patrick Hendry, presidente de la Police Benevolent Association (PBA), sostuvo que la reorganización podría perjudicar tanto a los residentes como a los uniformados.

“Hoy no es un buen día para los neoyorquinos que simplemente quieren una ciudad segura y ordenada”, manifestó el dirigente en una declaración recogida por CBS New York.

Tisch, en cambio, defendió el modelo y rechazó que debilite la capacidad operativa del departamento.

“Nunca respaldaría cambios que disminuyan la capacidad del NYPD para proteger a los neoyorquinos”, señaló la comisionada en el comunicado oficial.

¿CUÁNDO SE COMPLETARÁ LA TRANSICIÓN?

La Alcaldía informó que el desarrollo del proyecto comenzó en enero de 2026. Mientras se establece la CDDD, el equipo FAST asumirá las primeras labores de comunicación y desescalada.

La reasignación del personal del SRG deberá completarse antes de la próxima primavera. Sin embargo, el comunicado no fija una fecha de funcionamiento para cada componente ni precisa cuántas personas integrarán la dependencia civil.

También queda por conocer cuántos antiguos miembros pasarán a la PSD. Ese dato será relevante para evaluar la composición de una estructura que conservará responsabilidades en el manejo de concentraciones.

El seguimiento deberá centrarse en su desempeño: quiénes intervienen, qué formación reciben y cómo se comprueba el cumplimiento de los límites anunciados. Allí se medirá si la reforma modifica la experiencia de los residentes durante una protesta.