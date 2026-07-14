El mercado inmobiliario de lujo de Manhattan atraviesa uno de sus momentos más débiles del año. Entre el 6 y el 12 de julio, solo una vivienda con un precio superior a los 10 millones de dólares encontró comprador, una cifra muy por debajo de lo habitual y que, según varios agentes inmobiliarios, evidencia la cautela de los compradores con mayor poder adquisitivo.

El informe semanal de Olshan Realty reveló que durante ese periodo se firmaron contratos para 29 viviendas valoradas en al menos 4 millones de dólares; sin embargo, únicamente una de ellas superaba los 10 millones, el peor resultado para este segmento desde la última semana de diciembre. Habitualmente, entre tres y cinco propiedades de ese valor entran en contrato cada semana.

Aunque el mercado de lujo mantuvo cierta actividad, la mayoría de las operaciones se concentró en inmuebles con precios inferiores a los 6 millones de dólares. En total, se concretaron contratos para 19 condominios, seis cooperativas y cuatro casas adosadas.

Agentes inmobiliarios aseguran que los compradores de lujo están actuando con mayor cautela debido a la incertidumbre política y fiscal. (Foto referencial: Magnific)

Agentes inmobiliarios apuntan a la incertidumbre política

La agente de Compass, Victoria Shtainer, considera que el descenso responde al clima de incertidumbre que perciben los compradores más adinerados, quienes siguen de cerca los cambios políticos y fiscales en Nueva York.

“Fue impactante, y en el peor sentido“, afirmó Shtainer al New York Post. “El comprador de lujo está retrocediendo y pensándolo dos veces“.

La especialista, que trabaja con compradores internacionales y desarrollos de condominios de alta gama, explicó que quienes buscan propiedades de más de 10 millones de dólares suelen analizar cuidadosamente el entorno económico antes de invertir.

"Creo que el comprador de más de 10 millones de dólares es un comprador informado. Realmente hace su tarea. Entiende los impuestos, el impuesto a la propiedad. Tiene asesores. Esto es algo que está considerando y está mirando a Nueva York en su conjunto. ¿Es un lugar amigable para un comprador con alto poder adquisitivo o no?“, señaló.

Algunos expertos creen que el posible impuesto a las segundas residencias está influyendo en las decisiones de compra. (Foto referencial: Pixabay)

El posible impuesto a las segundas residencias genera dudas

Entre los factores que más preocupan al sector figura la posible aplicación del llamado pied-à-terre tax, un impuesto dirigido a ciertas viviendas de lujo utilizadas como segunda residencia.

Algunos corredores inmobiliarios también consideran que el discurso del alcalde Zohran Mamdani hacia las personas con mayores ingresos podría estar aumentando la incertidumbre entre potenciales compradores.

El presidente de la firma de tasación Miller Samuel, Jonathan Miller, pidió prudencia antes de sacar conclusiones a partir de los datos de una sola semana.

“Es consistente con lo que vimos en el segundo trimestre, donde el mercado por encima de los 10 millones de dólares cayó, pero el mercado justo por debajo de ese nivel aumentó. Es casi un cambio en la composición del mercado“, explicó al emdio citado.

Miller añadió que todavía no existen pruebas que demuestren que los compradores adinerados estén abandonando Nueva York por la nueva administración.

“Es difícil decir si esto es una tendencia. También es verano y me pregunto si simplemente estamos entrando en un comportamiento estacional“, comentó; no obstante, reconoció que ”el impuesto pied-à-terre puede ser uno de los factores que esté provocando esta pausa“.

Otros consideran que aún es pronto para afirmar que se trata de una tendencia. (Foto referencial: Magnific)

La operación más costosa superó los 21 millones de dólares

Según el reporte de Olshan Realty, la única vivienda de más de 10 millones de dólares vendida durante la semana fue un condominio ubicado en 1122 Madison Avenue, con un precio de venta de 21,8 millones de dólares.

La segunda operación más costosa correspondió a un apartamento en Chelsea con un precio cercano a los 10 millones, lo que muestra que la actividad continúa, aunque con un ritmo mucho más lento en el segmento más exclusivo del mercado inmobiliario de Manhattan.