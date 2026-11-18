Casi la mitad de los adultos menores de 30 años en Estados Unidos comparte vivienda con al menos uno de sus padres. De acuerdo con la Reserva Federal, el porcentaje alcanzó el 49% en 2025, frente al 37% registrado en 2019. Este aumento pone sobre la mesa una pregunta: ¿qué hay detrás de esta tendencia?A continuación, repasamos los factores que ayudan a explicar este panorama.

El paso hacia un hogar propio abre interrogantes para los jóvenes estadounidenses (Foto: Magnific)

LOS PRINCIPALES FACTORES

El costo de la vivienda y las dificultades para lograr estabilidad económica son algunas de las razones por la que el 49% de adultos menores de 30 años en Estados Unidos viven con sus padres.

1. Dificultades para pagar una vivienda propia o alquilada

La FED señala que el costo y la disponibilidad de vivienda representan un desafío, especialmente para las personas de menores ingresos. Adicionalmente debemos sumar el incremento de los precios de las viviendas, que en varios casos se elevaron más que los salarios; esto dificulta que los jóvenes puedan comprar una casa en comparación con generaciones anteriores.

Alquilar también supone una presión. En 2025, la renta mensual mediana declarada fue de US$1,200 y el 23% de los inquilinos –no exclusivamente a los jóvenes que viven con sus padres– había tenido algún atraso en el pago durante el año.

Un análisis del Centro de Investigación para la Jubilación de Boston College encontró que las personas en estados con alquileres reales más altos y menos viviendas disponibles para alquilar eran más propensas a vivir con sus padres. Si bien aporta una conexión más directa, la institución aclara que las condiciones del mercado de alquiler solo explican parte del fenómeno.

2. Dificultades para conseguir empleo y sostener ingresos

La analista Grace Zwemmer, de Oxford Economics, atribuye el aumento de jóvenes que viven con sus padres a una combinación de perspectivas laborales débiles y mayores costos de vivienda.

El análisis publicado Investopedia también destaca los obstáculos que encuentran quienes intentan incorporarse al mercado laboral.

3. No hay mucho margen para ahorrar y afrontar los gastos de independizarse

Los gastos cotidianos, sumados al alquiler o al costo de comprar una vivienda, reducen la capacidad de algunos jóvenes para mudarse y ahorrar al mismo tiempo.

De acuerdo con el análisis de Investopedia, incluso quienes pueden pagar un alquiler tienen dificultades para reunir el pago inicial de una casa. Esto los lleva a compartir vivienda con los padres porque reducen gastos, aunque no garantiza alcanzar independencia financiera.

4. Necesidades de cuidado familiar en algunos hogares

La FED encuentra una relación entre la convivencia y el cuidado de familiares. Por ejemplo, el 36% de quienes cuidaban a uno de sus padres vivía con un progenitor, frente al 15% del conjunto de los adultos.

“Las condiciones de vivienda también estaban relacionadas con las necesidades de cuidado (...). El 36 % de las personas que cuidaban a un progenitor vivían con él en el hogar”, se lee en el Informe sobre el bienestar económico de los hogares estadounidenses en 2025 - Mayo de 2026. Cabe precisar que dichos porcentajes no se refieren exclusivamente a menores de 30 años, por lo que no podemos afirmar que el cuidado familiar sea una de las principales causas del aumento en ese grupo.