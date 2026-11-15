La temporada de influenza comenzó antes de tiempo en Estados Unidos y los contagios están aumentando a un ritmo acelerado. Según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicado el viernes, siete estados registraron niveles elevados de actividad gripal durante la semana anterior, frente a los dos que presentaban esta situación en el reporte previo. Además, más del 3% de las consultas médicas realizadas durante ese período estuvieron relacionadas con síntomas similares a los de la gripe.

Luisiana concentra actualmente una de las situaciones más preocupantes. El especialista en enfermedades infecciosas Fred Lopez, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana, dijo en conversación con Associated Press que la propagación está cobrando fuerza.

“La temporada de gripe está despegando y lo está haciendo en una dirección que probablemente solo aumentará durante el próximo mes o los próximos dos meses”, explicó. Además, recomendó a quienes todavía no recibieron la vacuna que lo hagan cuanto antes: “Si no te has vacunado, deberías vacunarte ahora”.

Siete estados registran alta actividad de influenza

Los territorios que presentan niveles elevados de circulación del virus son California, Luisiana, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Washington. Aunque todavía no se puede determinar si esta temporada será más grave que las anteriores, los indicadores iniciales generan preocupación.

La doctora Anna Durbin, de la Universidad Johns Hopkins, señaló que la tasa de hospitalizaciones por gripe registrada a mediados de octubre fue la más alta para esa etapa del otoño en más de 15 años. Hasta ahora, los CDC estiman que la influenza ha provocado al menos 2,6 millones de enfermedades, 36.000 hospitalizaciones y 2.100 fallecimientos en el país durante esta temporada.

Los especialistas explican que no resulta extraño que Luisiana experimente algunos de los primeros aumentos importantes de contagios cada año. Lopez relacionó esta situación, al menos parcialmente, con las bajas tasas de vacunación, los elevados niveles de pobreza y las dificultades que enfrentan algunas personas para acceder a los servicios médicos.

A esto se suma la preocupación por las próximas reuniones familiares y los desplazamientos durante el Día de Acción de Gracias, que podrían favorecer la circulación de la influenza y otros virus respiratorios.

Especialistas insisten en la importancia de vacunarse

La doctora Nicole Iovine, especialista en enfermedades infecciosas vinculada a la Universidad de Florida, también pidió reforzar la prevención antes de las celebraciones. “Mientras nos preparamos para reunirnos con familiares y amigos durante las próximas fiestas, vacunarse es especialmente importante”, señaló en un comunicado.

Lopez explicó que incluso quienes ya tuvieron gripe durante el otoño deberían considerar la vacunación, debido a que la fórmula protege contra tres tipos de virus de influenza y más de una variante puede circular durante la misma temporada; no obstante, recomendó esperar si una persona presenta síntomas importantes de una enfermedad en ese momento.

El comportamiento de la gripe también genera atención por lo ocurrido durante el invierno anterior. La temporada pasada registró un fuerte incremento de contagios a finales de diciembre y alcanzó niveles especialmente intensos en algunas regiones, incluida Nueva York, donde las autoridades sanitarias la calificaron como la más grave en dos décadas.

Al finalizar ese período, los CDC calcularon que se habían producido al menos 32 millones de enfermedades, 380.000 hospitalizaciones y 24.000 muertes. En cuanto a la temporada actual, gran parte de los casos se relaciona con una variante del virus de influenza A H1N1 que presenta mutaciones capaces de facilitar que evada algunas defensas inmunológicas.

Sin embargo, el experto en inmunología Andrew Pekosz, de Johns Hopkins, indicó que los datos disponibles muestran que la vacuna actual puede reconocer el virus circulante y actuar contra él. Aunque todavía pasarán varios meses antes de conocer su efectividad exacta, aseguró: “En este momento no hay motivos para preocuparse”.