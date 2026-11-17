La red que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para sus comunicaciones internas clasificadas, llamada NSANet, registró una interrupción este martes 17 de noviembre de 2026. En esta nota te explicamos qué se conoce hasta el momento, qué ha dicho la agencia y cuál es el impacto del incidente.

Cabe recordar que este incidente ocurre después de la suspensión nacional de despegues del viernes 13 de noviembre, ocasionada por un problema de comunicaciones que afectó al control del tráfico aéreo. Además, el lunes 16, varios usuarios reportaron dificultades para acceder a sus cuentas bancarias por internet.

¿Se paralizó la NSA? Qué se sabe de la caída de su red de comunicaciones clasificadas (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE?

NSANet permite al personal de la NSA almacenar, transmitir y compartir información clasificada dentro de la agencia. Por lo tanto, la interrupción afectó el acceso de algunos trabajadores a sus herramientas habituales desde las primeras horas del martes. Ante esta situación, la agencia tuvo que pedir a parte de su personal retrasar o escalonar su llegada a la sede de Fort Meade, Maryland, publica CBS News.

Un funcionario estadounidense en funciones y un exfuncionario señalaron que la falla en la red de la NSA no impediría que la agencia transmitiera información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump durante su viaje por Asia a bordo del Air Force One, precisó CNN.

LO QUE RESPONDIÓ NSA SOBRE LAS CAUSAS

La explicación oficial apunta a una degradación durante el mantenimiento rutinario programado. “Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión siguen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional se mantiene intacta”, indica el comunicado.

Por su parte, dos fuentes consultadas por CBS News relacionaron la interrupción con la instalación rutinaria de parches del sistema, aunque los detalles técnicos seguían sin aclararse.

¿ES UN CIBERATAQUE?

Por el momento, no existe fundamento público para presentar el incidente como un ataque informático confirmado. Es más, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que el Gobierno no veía evidencia de un ciberataque.

“No observamos indicios de que se trate de un ciberataque. No hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses”, señaló en la cadena Newsmax.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA CAÍDA DE LA RED DE LA NSA?

Algunos de los impactos de la caída de la red de comunicaciones clasificadas de la NSA son:

1. Dificulta el trabajo interno de los analistas

Las tareas que dependen de NSANet como acceso a sistemas, intercambio de información clasificada y coordinación interna resultaron ser las más afectadas. Esto provocó una ralentización del trabajo de los analistas, además de los cambios en los horarios de llegada del personal.

2. No implica que la NSA haya dejado de recopilar inteligencia

Según la declaración de la agencia recogida por The Washington Post, las capacidades esenciales para su misión seguían funcionando, ya que la interrupción no parecía haber afectado los sistemas centrales de recopilación y descifrado de inteligencia electrónica, publicó The Washington Post.

3. Las comunicaciones urgentes con el presidente tienen respaldo

Como lo mencionamos líneas arriba, un funcionario estadounidense en activo y un exfuncionario dijeron a CNN que la caída de NSANet no impediría transmitir inteligencia urgente al presidente Donald Trump durante su viaje por Asia. Explicaron que existen redes alternativas y sistemas de respaldo para mantener las comunicaciones seguras.