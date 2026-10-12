WASHINGTON.- Agentes federales registraron la casa de la representante demócrata Ilhan Omar el lunes por la mañana como parte de una investigación penal, una escalada sorprendente contra una legisladora que se ha postulado a la reelección y que ha sido blanco de burlas del gobierno de Trump.

El registro de la vivienda de la congresista de Minnesota, tan cerca de las elecciones de mitad de mandato del próximo mes que determinarán el control de la Cámara de Representantes y el Senado, fue inmediatamente condenado por los principales demócratas en el Congreso, quienes cuestionaron el momento elegido dado el protocolo del Departamento de Justicia de evitar medidas contra candidatos políticos en la recta final de una elección.

La representante estadounidense Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, habla durante una conferencia de prensa frente al Capitolio, el 18 de mayo de 2023. (Foto por SAUL LOEB / AFP).

El Departamento de Justicia confirmó en un comunicado que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente en el área de Washington, D.C., en relación con una pesquisa penal federal en curso, pero no ofreció más detalles.

La naturaleza y el alcance de la investigación no estaban claros, aunque funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump han insinuado repetidamente la existencia de una pesquisa dirigida a Omar, una demócrata nacida en Somalia cuyo estatus como inmigrante y sus posturas de izquierda han atraído críticas de republicanos y altos funcionarios de Trump.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó el mes pasado que había una “investigación en curso” relacionada en parte con si Omar mintió en sus formularios de inmigración y que “algo va a pasar”.

Omar respondió al registro con un comunicado en X en el que lo calificó como un “intento de atacar a enemigos políticos y politizar a las fuerzas del orden federales”.

“Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política”, indicó. “No me van a silenciar”.

Aunque el enfoque republicano en los antecedentes de Omar se remonta a años, el registro de su casa ocurrió tres semanas antes de las elecciones en las que Omar compite para la reelección. Históricamente, el Departamento de Justicia ha procurado evitar acciones investigativas que involucren a un candidato dentro de los 60 días previos a una elección primaria o general.

“Durante años, Donald Trump y extremistas de ultraderecha han atacado sin descanso a la congresista Omar con viles ataques personales y acusaciones infundadas”, señalaron en un comunicado los principales líderes demócratas de la Cámara. “Ahora, a menos de 30 días de las elecciones de mitad de mandato, su violenta maquinaria de deportaciones masivas ha caído sobre el hogar de una integrante del Congreso debidamente elegida y su familia”.

Se envió un correo electrónico para solicitar comentarios a un representante de Omar.

Trump ha atacado con frecuencia a Omar

El presidente Donald Trump y otros republicanos desde los niveles más altos del liderazgo del partido han criticado repetida y públicamente a Omar, nacida en Somalia, por su condición de inmigrante y sus posturas de izquierda. Este fin de semana, Trump volvió a mencionar a Omar en un mitin en Tennessee, donde atacó su crianza y sugirió que el vicepresidente JD Vance “y nuestra gente” la estaban investigando.

Vance en el pasado ha acusado a Omar de cometer fraude migratorio —una acusación que ella ha negado— y ha dicho que él y un alto funcionario de la Casa Blanca estaban tratando de averiguar cómo investigarla.

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado el lunes que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente, obtenida por el departamento, en el área de Washington, D.C., pero no proporcionó más detalles. La calle fue bloqueada el lunes por la mañana mientras agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional permanecían cerca de la vivienda.

“Esta acción forma parte de una investigación penal federal en curso”, indicó el departamento.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, del que forma parte Investigaciones de Seguridad Nacional, remitió las preguntas al Departamento de Justicia.

Omar ha sido durante mucho tiempo un blanco de los republicanos

Omar, quien fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018, representa el 5º Distrito de Minnesota, que incluye Minneapolis. Es parte de un grupo de legisladoras progresistas que son una fuerza política vibrante en el ala izquierda del espectro político pero que también han soportado ataques repetidos de Trump incluso durante su primer mandato. Fue una de las primeras dos mujeres musulmano-estadounidenses en la Cámara y la primera refugiada africana elegida para el Congreso.

Cuando los republicanos tomaron el control de la Cámara en 2023, votaron para expulsar a Omar del Comité de Asuntos Exteriores citando sus comentarios antiisraelíes.

En enero, Trump arremetió contra Omar durante un mitin en Iowa horas antes de que un agresor rociara a la congresista en Minneapolis con una sustancia que resultó ser vinagre. El atacante fue condenado recientemente a 14 meses de prisión.

Los republicanos han planteado preguntas sobre el pasado de Omar incluso antes de que fuera elegida, alegando que se casó con su hermano y cometió fraude migratorio. Omar ha negado ampliamente las acusaciones como “mentiras repugnantes”.

“Ciertamente parece que hay algo sospechoso, pero todo el mundo tiene derecho a la igualdad de justicia bajo las leyes”, dijo Vance a los periodistas en mayo. “Así que vamos a investigarlo. Vamos a echarle un vistazo. Si creemos que hay un delito, vamos a procesar ese delito”.

En una entrevista separada con el podcaster conservador Benny Johnson, Vance dijo sin ofrecer pruebas que “en realidad creemos que Ilhan Omar definitivamente cometió fraude migratorio contra los Estados Unidos de América”.

Aseveró que él y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo habían estado discutiendo y “tratando de ver cuáles son los remedios”.

“Eso es lo que estamos tratando de averiguar”, indicó. “¿Cuáles son los remedios legales ahora que sabemos que ella ha cometido fraude migratorio? ¿Cómo vas tras ella? ¿Cómo la investigas? ¿Cómo lo haces realmente? ¿Cómo construyes el caso necesario para conseguir algo de justicia para el pueblo estadounidense?”

La oficina de Omar la ha defendido de acusaciones pasadas

La oficina de Omar en marzo desestimó las afirmaciones de Vance como inventadas y difamatorias.

“Esto es muy irónico viniendo de alguien que literalmente dijo que estaba dispuesto a ‘crear historias’ para redirigir a los medios”, señaló en un comunicado el asistente de despacho de Omar, Connor McNutt.

“Esta es una mentira ridícula y un intento desesperado de distraer de la guerra innecesaria e impopular lanzada por ese partido protector de pedófilos, el aumento de los precios de la gasolina y la rápida caída en las encuestas”, apuntó McNutt en ese momento sobre las acusaciones y comentarios del vicepresidente.