Emily Calandrelli está a punto de hacer historia como la primera mujer de Virginia Occidental en viajar al espacio exterior. Divulgadora científica en YouTube, ingeniera, escritora, presentadora de televisión y madre, se embarcará en esta travesía fuera de este mundo como embajadora ciudadana astronauta de Blue Origin, la empresa privada de vuelos espaciales fundada por Jeff Bezos.

Un sueño hecho realidad

Emily expresó su gratitud por esta oportunidad única al decir: “Estoy increíblemente agradecida por la oportunidad de volar con Blue Origin. Espero representar a mi estado natal de esta manera y mostrar al mundo lo que los niños de los Apalaches pueden hacer, lo que las mujeres pueden hacer y lo que las madres pueden hacer. ¡Country roads, llévenme al espacio!”

En una publicación en Instagram compartiendo la noticia, Emily calificó el viaje espacial como su “sueño”.

A sus 38 años, Emily Calandrelli ha forjado una carrera impresionante en el campo de la ingeniería mecánica y aeroespacial. Estudió en la Universidad de Virginia Occidental y luego obtuvo dos maestrías en aeronáutica y astronáutica, así como en tecnología y políticas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Conocida en las redes sociales como “The Space Gal”, Emily es una defensora apasionada de que las niñas persigan carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Como madre de dos hijos y ex interna de la NASA, se ha convertido en una cara familiar en la televisión. Ha aparecido en varios episodios de “Bill Nye Saves the World” de Netflix y ha sido co-productora ejecutiva y presentadora del programa científico de Netflix “Emily’s Wonder Lab”.

Emily Calandrelli ha sido nominada para un premio Daytime Emmy en 2017 por su trabajo en la programación educativa “Xploration Station” de Fox. Además, es autora de varios libros infantiles, incluyendo la serie “Ada Lace” y el libro ilustrado “Reach for the Stars”.

Antonio Peronace, director ejecutivo de Space for Humanity, expresó su entusiasmo por el próximo viaje de Emily al espacio. “Estamos encantados por Emily. También estamos emocionados de saber que una comunicadora científica tan dedicada y talentosa con una sólida formación en STEM va a viajar al espacio. Emily Calandrelli ha pasado años abriendo un mundo de posibilidades en STEM para jóvenes de todo el mundo.”

Inspiración para las futuras generaciones

Aunque aún no se ha determinado la fecha exacta de su lanzamiento, Emily espera que convertirse en la primera astronauta femenina de Virginia Occidental inspire a “las niñas en todas partes a que ellas también pueden alcanzar las estrellas.”

Emily Calandrelli no solo representa un logro personal significativo, sino también una inspiración para todas las personas que sueñan con explorar nuevos horizontes. Su dedicación a la ciencia, su compromiso con el avance de las mujeres en STEM y su papel como madre y figura pública hacen de ella un ejemplo inspirador para las generaciones actuales y futuras.