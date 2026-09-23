“Unabomber” es una película de Netflix que se basa en hechos reales y narra la transformación de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) desde su etapa como prodigio matemático en Harvard hasta convertirse en uno de los terroristas domésticos más buscados de Estados Unidos. El turbulento pasado de Ted, que incluye experimentos psicológicos, resurge en medio de la investigación liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley). A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama y lo que debes saber sobre esta producción.

El drama criminal, dirigido por Janus Metz Pedersen a partir del guion de Sam Chalsen y Nelson Greaves, explora de forma psicológica el aislamiento, la decepción del mundo y los traumas que moldearon la mente de Kaczynski y lo llevaron a enviar bombas por correo entre 1978 y 1995.

“Unabomber” cuenta con un elenco principal liderado por Russell Crowe (“Gladiator”), Jacob Tremblay (“Sovereign”, “Room”), Shailene Woodley (“Divergente”, “Big Little Lies”), Annabelle Wallis, Alexander Ludwig y Steven Ogg.

Jacob Tremblay da vida a Ted Kaczynski en el drama criminal "Unabomber", inspirado en hechos reales (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “UNABOMBER”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “‘Unabomber’ cuenta la historia de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) y cómo, siendo un prodigio de Harvard, pasó a convertirse en un infame asesino. Su conflictivo pasado, en el que fue sometido a controvertidos experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray (Russell Crowe), sale a la superficie décadas después, cuando su persecución ―liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley)― revela las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento.”

Se trata de “la historia de un joven que se siente cada vez más marginado por la sociedad y decide recurrir a la violencia como forma de venganza”, explicó el director Metz a Tudum. “Alternamos entre dos líneas temporales, a grandes rasgos: la creación del Unabomber y su captura”.

¿CÓMO VER “UNABOMBER”?

“Unabomber” se estrenará el viernes 25 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “UNABOMBER”

REPARTO DE “UNABOMBER”

Jacob Tremblay como Ted Kaczynski

Russell Crowe como Henry Murray

Shailene Woodley como la agente del FBI Joanne Miller

Annabelle Wallis como Christiana Morgan

Alexander Ludwig

Steven Ogg

Marc Menchaca

Tanya Clarke como Susan Mosser

Michael Buie como Tom Mosser

Matthew Kevin Anderson como David Kaczynski

Mark Camacho como Bill Ford

Michael Laurence como Ted Kaczynski

Bruce Ramsay como Turk Kaczynski

David Webster como Roy

Deborah Ricketts

Madison Seguin como Susie

William Kosovic

Emily Lê como el agente Tess Vu

Russell Crowe asume el rol de Henry Murray y Annabelle Wallis asume el rol de Christiana Morgan en el drama criminal "Unabomber", inspirado en hechos reales (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “UNABOMBER”?

“Unabomber”, que cuenta con Sophie Cassidy como productor, tiene una duración de 97 minutos, es decir, 1 hora 37 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “UNABOMBER”?

El rodaje de “Unabomber”, producida por las compañías 2.0 Entertainment y MRC Film, empezó en junio de 2025 en Montreal, Canadá.