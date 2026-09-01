Tom Kennedy (Adam Scott) planeaba empezar una nueva vida junto a su hijo Jake (Acston Luca Porto) tras la trágica muerte de su esposa, pero todo cambia cuando el pequeño de ocho años desaparece misteriosamente en medio de la noche en “Susurran tu nombre” (“The Whisper Man” en su idioma original). Todo indica que el culpable es un imitador del Susurrador, un hombre que asesinó brutalmente a cinco niños y que fue capturado por el exdetective Pete Willis (Robert De Niro), quien es el padre de Tom.

A pesar de que no ha hablado con su padre en muchos años, el escritor se pone en contacto con Pete para que lo ayude a encontrar a Jake, quien podría convertirse en la última víctima del nuevo asesino en serie. Cuando Willis se une a la investigación liderada por la detective Amanda Beck (Michelle Monaghan), finalmente pueden hablar con el Susurrador/ Frank Carter (Michael Keaton) en busca de alguna pista.

Debido a que el criminal sigue el modus operandis del Susurrador original, los detectives deben darse prisa en la investigación antes de que sea demasiado tarde para Jake. Aunque la policía tiene algunos sospechosos, no conocen la identidad del asesino y el único que parece conocerla es Frank Carter. ¿Logran salvar al niño? ¿Esta película de Netflix se basa en una historia real?

Pete Willis (Robert De Niro) nunca abandonó el caso del Susurrador en en el thriller policíaco "Susurran tu nombre", ya que continuó buscando el cuerpo del quinto niño (Foto: Netflix)

“SUSURRAN TU NOMBRE” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta corta es no. “The Whisper Man” no se basa en una historia de la vida real, sino en la novela homónima de Alex North que se publicó en 2019 y fue un éxito de superventas del New York Times. North escribió el libro cuando su propio hijo tenía aproximadamente la misma edad que Jake.

“Como padre, te preocupa lo que le vas a transmitir a tu hijo”, señaló North a Tudum. “¿Qué se transmite? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Todo es una reacción a lo que ha sucedido antes. ¿Cómo termina todo eso cuando la gente lo aborda de ciertas maneras?”

Asimismo, comentó: “Todo lo que he escrito ha sido, en cierta medida, autobiográfico. No me refiero, obviamente, a los detalles en la página, los personajes y demás, sino a las ideas que hay detrás de ellos”.

Además, North explicó que la idea para la historia surgió cuando su familia se mudó a una nueva casa y su hijo de cuatro años le contó que jugaba con “el niño en el suelo”. “Eso se me quedó grabado”, contó en una entrevista con Celadon Books. “Finalmente decidí que Jake, en el libro, tendría amigos imaginarios, y algunos de ellos serían bastante aterradores. La historia se desarrolló a partir de ahí”.

Pete Willis (Robert De Niro) y Tom Kennedy (Adam Scott) en una escena del thriller policíaco "Susurran tu nombre", basado en la novela homónima de Alex North (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA PELÍCULA “SUSURRAN TU NOMBRE” DEL LIBRO?

Aunque “Susurran tu nombre”, película de Netflix dirigida por James Ashcroft (“The Rule of Jenny Pen”, “Coming Home in the Dark”) a partir del guion de Ben Jacoby (“The First Omen”) y Chase Palmer (“It”), se basa en el libro de Alex North, sigue una trayectoria ligeramente diferente.

“Siempre supe que la película iba a ser distinta a mi libro”, aseguró North a Netflix. “James Ashcroft, todos los actores y todos los involucrados en la película hicieron un trabajo increíble al crear su versión de la historia. Creo que funciona de maravilla y estoy muy emocionado por ver la reacción del público”.

Mientras en la novela, Jake es secuestrado casi al final del tercer acto, en la película sucede en la primera parte, lo que permite que Pete y Tom pasen tiempo juntos. “Me pareció lógico que lo hiciera. Creo que es una historia que se puede abordar de diferentes maneras, y esa fue la forma en que decidieron hacerlo”.