Dos medio hermanos casi desconocidos, una embarcación sin rumbo y un huracán que se intensifica en altamar. Esa es la premisa de “Contra el huracán” (en inglés: “Surviving Hurricane Otis”), la película mexicana de supervivencia que Netflix incorpora a su catálogo. Así, la producción combina tensión, conflictos familiares y una lucha desesperada contra la naturaleza, a partir de hechos reales ocurridos en la costa del Pacífico.

Vale precisar que, tal como explica El País, el punto de partida del largometraje son dos marineros que realmente sobrevivieron al huracán Otis en Acapulco: Marlon Valdez y Jonathan Chico.

Resulta que el paso de este ciclón fue considerado una tragedia en la ciudad, donde la tormenta dejó al menos 52 muertos y 31 desaparecidos, en su mayoría marineros como ellos.

En ese sentido, los protagonistas del filme son personajes de ficción construidos sobre esa vivencia, mas no un retrato literal de lo que ocurrió aquella noche del 25 de octubre del 2023.

Sin embargo, durante la producción de la cinta, los verdaderos sobrevivientes asesoraron al equipo y estuvieron en el set.

Además, aparecen en una escena y prestan sus voces para algunas comunicaciones por radio dentro de la película.

LA TRAMA DE “CONTRA EL HURACÁN”

“Contra el huracán” narra la historia de Wirpul (Benny Emmanuel), un joven e inexperto capitán de yate que acaba de asumir una gran responsabilidad.

Entonces, en una tormenta tropical que se transforma en el huracán Otis, de categoría 5, él queda atrapado—sin motor y sin comunicación—junto a Candi (Kristyan Ferrer), su medio hermano, con quien casi no tiene relación.

A partir de allí, el conflicto tiene dos frentes:

Por un lado, la lucha por sobrevivir en el mar.

en el mar. Por otro, una relación fracturada por años de heridas familiares.

De esta manera, la película mexicana plantea que la hermandad y el coraje serán clave para atravesar la noche.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “CONTRA EL HURACÁN”

¿CÓMO VER “CONTRA EL HURACÁN”?

Con una clasificación 16+, “Contra el huracán” llega al catálogo internacional de Netflix el viernes 23 de octubre de 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de los 96 minutos que componen la cinta, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “CONTRA EL HURACÁN”?

En “Contra el huracán”, mientras Benny Emmanuel interpreta a Wirpul, el actor Kristyan Ferrer le da vida a Candi.

A ellos los acompañan en el elenco:

Mónica Del Carmen

Andrew Leland Rogers

Mónica Jiménez

Gonzalo Vega Jr.

Octavio Michel Grau

Teté Espinoza

Roberto Cázares

Detrás de cámaras, por su parte, la dirección está a cargo de Jorge Michel Grau, quien coescribió el guion al lado de Jose Leonor Alejandro y Venancio Villalobos.

La trama de la película mexicana "Contra el huracán" aborda temas como la empatía, la fuerza los vínculos familiares y la capacidad de supervivencia de los protagonistas ante la furia de la naturaleza (Foto: Perro Azul / Netflix)