Para nadie es un secreto que Helen Mirren es una de las referentes de la gran pantalla en la actualidad, destacando por su impresionante talento y convirtiéndose en una de las pocas actrices en ganar los cuatro premios principales del cine (Oscar de la Academia, BAFTA, Globos de Oro y Sindicato de Actores) por su magistral interpretación en “The Queen”, además de participar en otras exitosas producciones.

A sus 78 años, Ilyena Lydia Vasilievna Mironov, nombre real de la celeb británica, ha conseguido tantos éxitos que la respaldan y le permiten alzar su voz ante lo que no le gusta o incomoda, tal como lo hizo recientemente en una entrevista.

Helen Mirren se pronunció sobre los cánones de belleza y su relación con la edad (Foto: Hellenmirren / Instagram)

LA EDAD, EL PEOR CUMPLIDO PARA HELLEN MIRREN

Durante una entrevista con el canal de Harper’s Bazaar UK, en el que mostraba, entre otras cosas, el contenido de su bolso, Mirren mostró unas bolsas de té, bebida que disfruta durante sus viajes, y se tomó el tiempo de explicar que esto no se debía a que los colocaba en los párpados, un tip de belleza para desinflamar la zona tras largas sesiones de actividad.

En ese sentido, la revelación llevó a la actriz británica a rechazar los conceptos de belleza, esto pese a cargar también con algunos artículos personales. Y es que a sus 78 años, la galardonada figura se opone a los halagos que esconden cargas negativas.

“‘Te ves bien para tu edad’ es condescendiente”, señaló de manera tajante, aunque sin perder la sonrisa mientras explicaba su punto.

Para la artista, nombrada Dama Comendadora del Imperio Británico, recibir este comentario puede resultar más ofensivo, pese a una supuesta buena intención de algún seguidor o persona cercana.

“Es insultante. Odiamos ese cumplido. Realmente lo odiamos. Y prepárate, si usas esa frase, para que te menosprecien de manera importante”.

LAS ACTRICES QUE SE OPONEN A “LA EDAD”

La protagonista de “The Queen” no es la única que se ha manifestado en contra del uso del concepto de la edad para brindar cumplidos a una persona, sino que otras figuras también han expresado su molestia ante esto.

Jennifer Aniston, recordada por su papel como Rachel en “Friends” entre otras producciones de cine y televisión, le comentó a Vogue UK que no tolera el discurso de la edad para destacar su físico o capacidades. “En realidad debería ser: te ves genial, punto”, apuntó.

“Es un hábito de la sociedad que tengamos estos marcadores como, ‘Bueno, estás en esa etapa, así que para tu edad... ni siquiera entiendo lo que significa”, explicó.

A esta tendencia se suma Angela Bassett, recordada por sus papeles como Tina Turner en “Love Got to Do with It”, “The Rosa Parks Story” o “Black Panther”, quien en conversación con Instyle explicó por qué se opone a comentarios como “Te ves muy bien para tu edad”.

“Creo que cuando nos cuidamos, nos vemos bien para nuestra edad, sea cual sea, ¿sabes?”, expresó la actriz de 65 años.

Por su parte, la modelo Paulina Porizkova indicó que le preocupa los efectos de la “todavía te ves bien”, acercando el concepto de edad con deterioro o pérdida de valor.

“Sé que es una intención amable. Pero aquellos de ustedes que usan el término TODAVÍA cuando comentan sobre la apariencia o las habilidades de una persona, en realidad están perpetuando la discriminación por edad”, compartió en su cuenta de Instagram.