Usualmente, Netflix sorprende a sus suscriptores con el estreno de producciones originales exclusivas para su plataforma. No obstante, su catálogo también tiene espacio para algunas películas que gozaron de relativo éxito hace varios años y, a través del servicio de streaming, cuentan con la oportunidad de llegar a un nuevo público. Ese es el caso de una divertida cinta que se lanzó originalmente en el año 2010 y que, para sorpresa de muchos, hoy en día es parte del Top 10 de largometrajes más vistos. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, en las siguientes líneas, conoce todo acerca de “Ni en tus sueños”.

Titulada en su idioma original como “She’s Out of My League”, esta comedia marcó el debut en la dirección de Jim Field Smith, quien luego estaría a cargo de la cinta “Butter” (2011) y la creación de la serie dramática “Hijack”.

Además, en el elenco del filme, destacan estrellas como Alice Eve, Jay Baruchel y Krysten Ritter, la recordada Jane Margolis de “Breaking Bad”.

¿DE QUÉ TRATA “SHE’S OUT OF MY LEAGUE”?

“Ni en tus sueños” es la típica historia de un chico normal que se enamora de una chica espectacular, solo que -en esta película- el muchacho no es rechazado... ¡la joven realmente está interesada en él!

La trama inicia presentándonos a Kirk, un tipo que no suele tener éxito con las mujeres. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando Molly, una chica despampanante, exitosa y muy guapa, le da una oportunidad.

Entonces, a pesar de que nuestro protagonista está estancado en un trabajo sin futuro como guardia de seguridad del aeropuerto y contra todo pronóstico, ambos inician una relación.

Obviamente, esto confunde a todo el entorno de Kirk (hasta a su ex-novia), por lo que la dupla debe hacer de todo para que su romance salga adelante. ¿Lo conseguirán?

MIRA EL TRÁILER DE “SHE’S OUT OF MY LEAGUE”

¿CÓMO VER “SHE’S OUT OF MY LEAGUE”?

Si te encuentras en Latinoamérica, puedes ver “Ni en tus sueños” a través de Netflix. Por ello, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

En Estados Unidos, el filme está disponible en Max. Asimismo, tienes la oportunidad de alquilarlo o comprarlo en iTunes o Google Play.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SHE’S OUT OF MY LEAGUE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “She’s Out of My League”:

Jay Baruchel como Kirk Kettner

Alice Eve como Molly McCleish

T. J. Miller como Wendell “Stainer”

Nate Torrence como Devon

Mike Vogel como Jack

Lindsay Sloane como Marnie

Krysten Ritter como Patty

Geoff Stults como Cam

Kyle Bornheimer como Dylan Kettner

Jessica St. Clair como Debbie

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “SHE’S OUT OF MY LEAGUE”?

“Ni en tus sueños” recibió críticas regulares por parte de los expertos, con una aprobación de 57% en el portal Rotten Tomatoes.

Frank Scheck de The Hollywood Reporter: “Lo que amenazaba con ser otro rutinario ejercicio de desenfreno, resulta ser, en cambio, una historia de amor dulce, encantadora e hilarantemente divertida”.

Carrie Rickey de Philadelphia Inquirer: “Afortunadamente, los actores son tan simpáticos que estos momentos sin gracia no estropean la fiesta”.

Roger Ebert de Chicago Sun-Times: “La película no es un clásico de la comedia. Pero en un género donde tantas películas luchan por elevarse de cero a uno, se trata de, oh, un seis coma cinco”.

Jay Baruchel y Alice Eve son las figuras principales del póster de la película "She's Out of My League" (Foto: DreamWorks)