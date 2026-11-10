Isabel, la soberana que desafió las convenciones de la corte vienesa, está lista para cerrar su historia en pantalla. Y es que la tercera y última temporada de “La emperatriz” (en inglés: “The Empress”), la serie alemana de Netflix, concluye su relato poniendo el foco en el rumbo del matrimonio entre ella y Francisco José. Así, si quieres estar preparado para este nuevo capítulo de la producción, en esta nota de Gestión Mix encontrarás la fecha de estreno, el horario y la forma de verlo.

Vale precisar que, en los últimos episodios de la ficción, tras la guerra en Cerdeña, el emperador Francisco José (Philip Froissant) regresa traumatizado por la pérdida de miles de jóvenes en el campo de batalla.

Y, en este contexto, Isabel (Devrim Lingnau Islamoğlu) permanece a su lado y defiende su matrimonio con pasión, mientras busca lo mejor para el imperio.

Sin embargo, la infidelidad del emperador agrava la crisis, y la oposición de la corte y los problemas de salud de Isabel la llevan a dejar Viena rumbo a una isla remota.

En ese viaje conoce al conde Andrássy (Dejan Bućin), líder de la revolución húngara, y entre ambos surge una fuerte atracción física e intelectual.

Al mismo tiempo, Maximiliano (Johannes Nussbaum), el hermano de Francisco José, emprende con su esposa María (Josephine Thiesen) la aventura de ocupar el trono imperial en México.

Así, al final del camino, Isabel deberá decidir entre seguir su corazón o ser una soberana sincera con su pueblo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz” - Temporada 3:

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA FINAL DE “LA EMPERATRIZ”

Los últimos episodios de “La emperatriz” se estrenan el jueves 12 de noviembre del 2026.

De esta manera, seremos testigos de la conclusión de este drama histórico y romántico, ideal para quienes disfrutan de intrigas y conflictos políticos.

¿A QUÉ HORA SE LANZA LA TEMPORADA 3 DE “LA EMPERATRIZ”?

Al igual que la mayoría de títulos originales de Netflix, “La emperatriz” ha fijado el lanzamiento de su temporada final de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del jueves 12 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. del jueves 12 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. del jueves 12 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. del jueves 12 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. del jueves 12 de noviembre España 6:00 a.m. del jueves 12 de noviembre

¿CÓMO VER LA TERCERA Y ÚLTIMA TEMPORADA DE “LA EMPERATRIZ”?

Con una clasificación 16+, “La emperatriz” está disponible en el catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada final, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El actor Philip Froissant como el emperador Francisco José I de Austria en una escena de la tercera temporada de la serie "La emperatriz" (Foto: Sommerhaus Filmproduktionen / Netflix)