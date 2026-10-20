Una comedia romántica que conecta con el público siempre deja ganas de más. Por ello, el jueves 22 de octubre del 2026, “Nadie quiere esto” (en su idioma original: “Nobody Wants This”) regresa a Netflix con su tercera temporada. Así, Kristen Bell y Adam Brody vuelven a liderar la historia de Joanne, una podcaster agnóstica, y Noah, el rabino que transforma su manera de ver el amor. Entonces, si quieres conocer a los actores y personajes que forman parte de esta nueva entrega del show televisivo, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la temporada 3 de la ficción retoma la historia después de que Joanne y Noah decidieran seguir juntos.

Resulta que la pareja inicia una nueva etapa al mudarse a una casa compartida, convencida de que su relación ha alcanzado una mayor estabilidad.

Y, aun así, deberán adaptarse a las primeras dinámicas de convivencia y a los cambios que implica construir un proyecto de vida en común.

En paralelo, ella continúa su proceso de conversión al judaísmo, una decisión que vuelve a conectar su vida personal con la comunidad religiosa de él.

Antes de seguir, mira el tráiler de la tercera entrega de “Nadie quiere esto”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE QUIERE ESTO” - TEMPORADA 3

1. Kristen Bell como Joanne

Para saber quién es quién en la temporada 3 de la serie de Netflix, la lista arranca con la protagonista femenina del relato: Joanne.

Ella es una podcaster de sexo y relaciones, agnóstica, que co-conduce un programa junto a su hermana Morgan y que llega a la ficción con un historial amoroso caótico y una actitud frontal.

Ahora, en esta tanda de episodios, la joven atraviesa las primeras experiencias de una relación que por fin se siente sólida, mientras enfrenta el proceso de conversión y las opiniones de la comunidad del templo.

La actriz que vuelve a interpretarla es Kristen Bell, reconocida por su trabajo previo en “Forgetting Sarah Marshall”, “Movie 43” y “Couples Retreat”.

Kristen Bell como Joanne en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

2. Adam Brody como Noah Roklov

Noah Roklov, por su parte, es un rabino judío, inicialmente muy rígido en sus creencias y en su idea de cómo deben funcionar las relaciones, que conoce a Joanne en una reunión y se enamora pese a sus diferencias religiosas y culturales.

Ahora, en la temporada 3, él da el siguiente paso con su pareja al mudarse juntos a una nueva casa.

El artista que otra vez asume este rol es Adam Brody, a quien también hemos visto en “Mr. and Mrs. Smith”, “The O.C.” y “Promising Young Woman”.

Adam Brody como Noah Roklov en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

3. Andrew Rannells como Sebastien

Por otro lado, Sebastien es un nuevo personaje de la serie y se presenta como la némesis de Joanne en la clase de conversión.

Él está interpretado por Andrew Rannells, famoso por proyectos como “The Prom”, “The Boys in the Band” y “A Simple Favor”.

Andrew Rannells como Sebastien en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

4. Sarah Silverman como la rabina Eden

La rabina Eden es otro nuevo personaje del elenco. Ella es una docente cálida y peculiar de la clase de Introducción al Judaísmo que se convierte en un apoyo para Joanne y Noah.

La estrella que le da vida es Sarah Silverman, a quien también hemos visto en “School of Rock”, “A Million Ways to Die in the West” y “Maestro”.

Sarah Silverman como Eden en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

Otros actores y personajes de “Nadie quiere esto” - Temporada 3:

5. Justine Lupe como Morgan , la hermana de Joanne que busca encaminar su carrera

, la hermana de Joanne que busca encaminar su carrera 6. Timothy Simons como Sasha Roklov , quien vuelve al mundo de las citas

, quien vuelve al mundo de las citas 7. Jackie Tohn como Esther Roklov , quien también vuelve al mundo de las citas

, quien también vuelve al mundo de las citas 8. Tovah Feldshuh como Bina Roklov , la madre de Noah y Sasha

, la madre de Noah y Sasha 9. Keyla Monterroso Mejia como Amber , una mujer soltera inscrita en la clase de Introducción al Judaísmo que busca esposo judío

, una mujer soltera inscrita en la clase de Introducción al Judaísmo que busca esposo judío 10. Poorna Jagannathan como Eleanor , la tía de Sebastien

, la tía de Sebastien 11. Avan Jogia como Travis , un tipo seguro de sí mismo al que le gusta incomodar a Joanne

, un tipo seguro de sí mismo al que le gusta incomodar a Joanne 12. Sadie Sandler como Denise , una joven psíquica que le hace una lectura a Morgan

, una joven psíquica que le hace una lectura a Morgan 13. Stephanie Koenig como Poppy , quien tiene una cita con Sasha

, quien tiene una cita con Sasha 14. Steven Weber como Julian , un padre divorciado gracioso y sereno

, un padre divorciado gracioso y sereno 15. Erin Foster como Nicole , un personaje soltero y caótico que refleja cómo Joanne se veía a sí misma antes, con rasgos autodestructivos

, un personaje soltero y caótico que refleja cómo Joanne se veía a sí misma antes, con rasgos autodestructivos 16. Hugh B. Holub como Teddy

como Teddy 17. Philicia Saunders como Kelsey

como Kelsey 18. Lindsay Musil

19. Diane Yang Kirk