Lucero (Ludwika Paleta) es una exitosa abogada que aparentemente tiene una vida perfecta, pero decide involucrarse en una apasionada relación con consecuencias trágicas en “Deseo” (“Desire” en inglés), película mexicana de Netflix. Cuando su romance secreto con el entrenador de su hijo amenaza con destruirlo todo, ella descubre de qué es capaz para proteger lo que tiene. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal?

Este thriller erótico dirigido por Teresa Simone en su debut como directora, y escrito por Giulia Cardamone (“Miss Bala”) y Vanessa Miklos (“Muda”) analiza la delgada línea donde el deseo inicial deja de ser una distracción pasional y se convierte en una fijación adictiva que nubla el juicio de los protagonistas.

“Deseo”, producida por Pablo Cruz y El Estudio, con Juana García Blaya y Pilar Robla como productoras ejecutivas, cuenta con las actuaciones de Ludwika Paleta, José María Yazpik, Óscar Casas, Leonardo Ortizgris, Matias Coronado, Pilar Pascual, Ivana Salomón y Gabi Zamora. ¿Quién es quién en la nueva película mexicana de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA PELÍCULA “DESEO”?

1. Ludwika Paleta como Lucero

Ludwika Paleta, que fue parte de series como “Duelo de pasiones”, “Palabra de mujer”, “Los exitosos Pérez”, “Abismo de pasión”, “La querida del Centauro”, “Madre solo hay dos”, “Bellas artes” y “Isla brava”, asume el rol de Lucero, una exitosa abogada de inicia un apasionado romance con Matías. Pero cuando las cosas se salen de control, decide terminar esa relación. No obstante, no será tan sencillo lidiar con las consecuencias.

Ludwika Paleta como Lucero y Óscar Casas como Matías en la película mexicana "Deseo" (Foto: Netflix)

2. Óscar Casas como Matías

Óscar Casas, que participó en “El orfanato”, “Proyecto Dos”, “Fuga de cerebros”, “El sueño de Iván”, “Proyecto tiempo”, “Los Rodríguez y el más allá”, “Xtremo”, “HollyBlood”, “Últimas voluntades”, “Mi soledad tiene alas”, “Me has robado el corazón” e “Ídolos”, interpreta a Matías, el entrenador español de natación que altera la vida de Lucero. Su romance marcha bien hasta que él dice que la ama.

El actor español Óscar Casas es parte del elenco de "Deseo", donde asume el papel de Matías, un entrenador de natación (Foto: El Estudio / Las Películas Del Apache)

3. José María Yazpik como Fernando

José María Yazpik, que apareció en producciones como “La Liberación”, “Now and Then”, “Narcos: Mexico”, “Narcos”, “Gritos de muerte y libertad”, “Todo por amor” y “La vida en el espejo”, da vida a Fernando, el esposo de Lucero. Aunque celebra su aniversario de matrimonio, no tarda en notar que algo anda mal.

José María Yazpik interpreta a Fernando y Óscar Casas interpreta a Matías en la película mexicana "Deseo" (Foto: El Estudio / Las Películas Del Apache)

4. Leonardo Ortizgris como Miguel

Leonardo Ortizgris, actor mexicano conocido por películas como “Museo”, “Güeros”, “Tengo miedo torero” y “Conoces a Tomás”, da vida a Miguel en “Deseo”. Se trata de un personaje clave que se ve envuelto en la red de secretos.

5. Pilar Pascual como Viviana

Pilar Pascual, que fue parte de “Go! Vive a Tu Manera”, “Go! La Fiesta Inolvidable”, “Cielo Grande” y “Una pequeña confusión”, es la encargada de interpretar a Viviana, la hija de Lucero que también parece interesada en Matías.

Pilar Pascual asume el papel de Viviana, la hija de Lucero y atleta de Matías, en la película mexicana "Deseo" (Foto: El Estudio / Las Películas Del Apache)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Deseo”:

Matias Coronado como Julián

Ivana Salomón como Lucía

Gabi Zamora como Malena

Jaydy Michel como Sandra

Giovani Florido como el Licenciado Ávila

Cedma Morales como Renata

Ángel López-Silva como Cristian

Viviana Delgado

Luisa Fernanda Islas como Alma

Eduardo Miguel Merodio como el Magistrado Gascón

Isa Seriñá

Octavio Ferdi

Mónika Sánchez

¿CÓMO VER “DESEO”?

“Deseo” se estrenará el viernes 17 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.