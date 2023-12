El 28 de noviembre de 2023 es un día triste para el rock peruano tras la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, a los 54 años. Si bien, el cantautor deja un gran vacío en la industria musical, sus seres queridos y millones de fanáticos están desconsolados, aunque saben que su legado continuará vigente, ya que nos regaló joyas; sin embargo, ¿sabías que entre sus tantos éxitos, uno de ellos no era visto con bueno ojos, incluso aseguraban que iba a fracasar? Nos referimos a “Cuando pienses en volver”, que llegó a convertirse en un himno.

A continuación, la historia sobre cómo esta canción de folk rock se convirtió en un gran éxito desde su lanzamiento. Cabe señalar que ésta forma parte del álbum de estudio “Play”, de 2004, la cual mezcló los ritmos del huayno con el rock.

El artista fue tan persistente hasta lograr que "Cuando pienses en volver" se convirtiera en un verdadero éxito (Foto: Pedro Suárez-Vértiz / Instagram)

CUANDO TODOS PENSABAN QUE “CUANDO PIENSES EN VOLVER” IBA A FRACASAR

Si bien, “Cuando pienses en volver” se convirtió en una canción que no podía faltar en las reuniones o cualquier evento, hace varios años – antes de que salga y se hiciera popular – nadie apostaba por ella; es más, el momento en el que Pedro Suárez-Vértiz pensó elegirla como tema promocional de “Play”, su cuarto disco, su propuesta fue rechazada.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantautor contó cómo vivió ese momento y lo que hizo para sacarla adelante.

“Escoger a qué canción de tu nuevo álbum debes hacerle video o lanzar como primer tema promocional en las radios, es la jugada más delicada en la carrera de un músico. Si la canción no hace química con el público (no importando que sea buenísima), si no genera un flechazo colectivo, toda la campaña pierde el 80% de su poder”, comenzó contando el 9 de noviembre de 2020.

Para saber con qué tema iba a promocionar su disco, llevó a cabo una investigación para obtener la respuesta certera. ¿Y qué creen? Los resultados también rechazaron su idea.

“Primero se deben dejar fuera los gustos del artista y someter el álbum a por lo menos 5 focus group de distintos segmentos sociales con 30 segundos de chance por canción. Pero, además, y quizás lo más importante, es contar con la asistencia de personas que sin ser músicos, saben por puro instinto qué tema va a pegar. Curiosamente ‘Cuando pienses en volver’ no fue jamás considerada en los resultados de ningún focus group. Es más, hasta me dijeron: ‘¿Qué haces tú haciendo una saya?’”, escribió.

A pesar de los resultados, Pedro Suárez-Vértiz siguió su instinto y no hizo caso a lo señalado por sus colegas conocedores y menos al estudio, por lo que se lanzó. “Fui contra todas mis teorías y lo arriesgué todo, lo invertí todo por algo en lo que yo solo creía; y le di un revés al destino”, finalizó.

Y vaya que dio resultados, pues “Cuando pienses en volver” se convirtió en un himno, en especial para aquellas personas que habían dejado su país y vivían en el extranjero en la búsqueda de nuevas oportunidades. Sus letras calaron muy profundo, pues habla de la nostalgia y los sentimientos de los inmigrantes que residen lejos de sus familias y seres queridos.

ASÍ SON LAS LETRAS DE “CUANDO PIENSES EN VOLVER”

Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón





Trabajas hasta muy tarde

Y no puedes descansar

Las palabras de tu madre empiezan a sonar

Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor

Hijito sigue adelante domina al corazón

Debes sacar los tormentos de tu corazón

Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol, saldrá el sol (ey!)





Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón





Puedes ser que en tu tierra no había a dónde ir

Puede ser que tus sueños no tenían lugar

Pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir

Que podría haber pobreza, pero nunca soledad (ey!)





Quieres sacar los tormentos de tu corazón

Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol, saldrá el sol (hey)





Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón





Quieres sacar los tormentos de tu corazón

Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol, saldrá el sol (ey!)





Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón





Cuando ya tú estés acá

Trabaja hasta las lágrimas como lo hacías allá

Solo así verás que tu país no fracasó

Sino que tanto amor te relajó

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón

MIRA EL VIDEO DE “CUANDO PIENSES EN VOLVER”