“The Woman in Me” de Britney Spears es una de las publicaciones más esperadas por los fans de la famosa “Princesa del pop”, pues es el libro de memorias en el que ella se confiesa tras liberarse de la extensa tutela de su padre. ¿Te interesa adquirirlo? En esta nota, te revelamos cuánto cuesta y dónde puedes comprar el texto de la cantante. ¡Presta atención!

Vale precisar que, para la creación del libro, la intérprete de “Toxic” firmó un contrato de ventas con Gallery Book, estimado en aproximadamente 15 millones de dólares. Esta cifra lo convierte en uno de los acuerdos más importantes de la historia de la industria editorial.

La obra se titula “La mujer que soy” en español y, en su idioma original, es una referencia directa a la canción “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”, donde la artista señala: “I‘m just trying to find the woman in me” (Sólo estoy tratando de encontrar la mujer que hay en mí).

¿DE QUÉ TRATA EL LIBRO “THE WOMAN IN ME” DE BRITNEY SPEARS?

De acuerdo con la descripción oficial de Penguin Random House, “The Woman in Me” es “una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

“En junio de 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas”.

En ese sentido, el libro “revela por primera vez la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop”.

“Escritas con una franqueza y un humor extraordinarios, las impactantes memorias de Spears ilustran el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos”.

¿CÓMO COMPRAR EL LIBRO “THE WOMAN IN ME” DE BRITNEY SPEARS?

“The Woman in Me” sale a la venta oficialmente el 24 de octubre del 2023 y puedes comprarlo a través de tiendas virtuales como Amazon, Target, Barnes & Noble, Walmart y Bookshop.

¿CUÁNTO CUESTA EL LIBRO “THE WOMAN IN ME” DE BRITNEY SPEARS?

Si adquieres el libro en inglés vía Amazon, tienes la oportunidad de optar por alguna de las siguientes presentaciones.

Versión tapa dura a 19,94 dólares.

Versión Kindle a 16,99 dólares.

Versión CD de audio a 29,69 dólares.

Versión audiolibro gratis (con la prueba de Audible en el portal).

Cabe resaltar que, debido a la gran carga emocional del texto, el audiolibro solo cuenta con la voz de Spears en la introducción. El resto de la publicación está narrada por la actriz Michelle Williams.

Por otro lado, Amazon también ofrece el libro en español, en distintos formatos.

Versión tapa blanda a 13,77 dólares.

Versión Kindle a 11,99 dólares.

Versión audiolibro gratis (con la prueba de Audible en el portal).

Este sitio ofrece envíos a nivel internacional, por lo que es recomendable revisar los costos y periodos de entrega para cada país de destino.