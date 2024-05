Cada 10 de mayo, millones de mexicanos se alistan para celebrar uno de los días más especiales en el calendario: el Día de las Madres. En cada rincón de México, todos los integrante de la familia agasajan desde el inicio del día a la cabeza y pilar importante de la familia. Pero aquellos que ya no la tienen físicamente a su lado, buscan la manera de que su recuerdo perdure en el tiempo.

Para conmemorar también a ellas, compartiré contigo 30 frases cortas para recordar a una madre fallecida pues el amor que sembró en nosotros y el que sentimos hacia ella será eterno. Esta es la ocasión perfecta para elevar oraciones hacia ella y evocar cada hermosa anécdota o recuerdo vivido.

30 frases cortas para recordar a una madre fallecida

“Madre, me despedí de ti y fue doloroso, y ahora no hay día que no mire al cielo y te recuerde con todo el amor del mundo”.

“Mamá, nada puede ocupar el espacio que llenabas dentro de mi, todo es más difícil sin ti. Te extraño cada día”.

“Mamá, no me olvido de ti y nunca lo haré. Gracias por tu bondad y por todo lo que me diste en vida”.

“Guardo conmigo todos los momentos que viví a tu lado, mamá, y hoy le grito al cielo que te amo”.

“Madre querida, aunque tu partida dejó un vacío en mi vida, también dejó un legado de amor que nunca se desvanecerá”.

“Lloré mucho cuando falleciste, mamá, pero de mis lágrimas saqué la fuerza para continuar, tal y como tú me enseñaste cuando vivías”.

“Madre, eres como un faro que ilumina mi camino, recordándome que tu amor es una luz que nunca se apaga”.

“Aunque no pueda tocar tu mano, siento tu presencia en la calidez del sol que acaricia mi piel, como un abrazo desde el más allá”.

Sentido mensaje con el que recordaremos a una mamá fallecida durante este día de las Madres en México, el 10 de mayo.| Foto: Canva

“Mi madre falleció pero sigue siendo mi guía y mi inspiración”.

“Mamá, en cada amanecer sin ti, descubro que la luz de tu amor sigue iluminando mi camino”.

“Hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado y darle gracias a Dios por darme una madre como tú”.

“Siempre se ha dicho, madre no hay mas que una, pero no cobra sentido hasta que te falta”.

“Cuando una madre se va, algo de ti se va con ella, porque no hay nada comparable a una madre”.

“Hace un tiempo que no te veo con mis ojos, pero en mi mente y en mi corazón estás igual de presente que siempre”.

“Mamá, debes estar orgullosa de la familia que has formado, igual que lo estamos nosotros de ti”.

“Para el mundo fuiste una madre, para mí eres el mundo”.

“Quédate en mis recuerdos, donde nadie pueda separarnos jamás”.

Emotivos mensajes que sirven para mantener vivo el recuerdo de una madre fallecida, durante este 10 de mayo.| Foto: Canva

“Una madre toma las manos de sus hijos por un tiempo, sus corazones para siempre”.

“A veces solo falta una persona, y el mundo entero parece despoblado”.

“Estés donde estés, siempre estarás en mi corazón”.

“Muchas mujeres han hecho cosas increíbles, pero tú las superas a todas”.

“Gracias mamá por todo lo que hiciste por nosotros, te quiero y te guardo en mi memoria siempre”.

“El cielo está de fiesta porque ha recibido a una gran mujer: ¡mi madre!”

“Hace un tiempo que no te veo con mis ojos, pero en mi mente y en mi corazón estás igual de presente que siempre”.

Recuerda con alegría todas las lecciones y amor que dejó una madre fallecida durante este 10 de mayo en México. | Foto: Canva

“Mamá, tú eres y siempre serás lo mejor de mí. Gracias por haberme hecho la persona que soy”.

“Has sido una madre maravillosa y una abuela insuperable, gracias por habernos dado todo tu amor”

“Mamá, eres un ángel de amor y bondad que nunca se irá”.

“Mi corazón siempre te llama, nunca te olvida y te extraña”.

“El tiempo podrá sanar las heridas que dejó tu partida, pero tu pérdida jamás será reparada”

“Mi corazón siempre te llama, nunca te olvida y te extraña”.

¿Por qué el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en México?

Según las investigaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, en el país azteca la celebración inició en 1922. Se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas.

Otras fuentes,indican que fue el primer Día de la Madre mexicano en Oaxaca en 1913, cuando la esposa de un presbítero metodista encontró una revista donde se comentaba el festejo y decidió retomar la idea.

Debemos mencionar que México fue el primer país de Latinoamérica en sumarse a esta conmemoración, y tal importancia adquirió la devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a ella.