El Día de Acción de Gracias es una de las fiestas más importantes para los estadounidenses. Cada cuarto jueves de noviembre, las familias del país norteamericano se reúnen para agradecer por todo lo bueno que pasó en el año, tal como lo podemos ver en varias producciones centradas en la festividad. Así, quizá tengas ganas de hacer una maratón sobre esta fecha importante. Por eso, en esta nota, te presentamos los 10 mejores capítulos de Thanksgiving de las series de TV.

Vale precisar que la mayoría de títulos del listado son parte de entretenidas sitcoms, ya que este formato televisivo facilita la producción de episodios especiales.

Debes saber que puedes disfrutarlos desde la comodidad de tu casa, ya que se encuentran alojados en famosas plataformas de streaming. Ahora sí, ¡vamos con la lista!

10 EPISODIOS DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE LAS SERIES

10. “Brooklyn Nine-Nine”

Empezamos la lista con un divertido capítulo de “Brooklyn Nine-Nine”, la popular sitcom creada por Daniel J. Goor y Michael Schur.

Mejor episodio de Thanksgiving: “Thanksgiving” (S01E10)

¿De qué trata? Amy organiza una cena de Acción de Gracias en su departamento para todos sus compañeros de la comisaría, pero pronto se convierte en un desastre.

¿Cómo ver “Brooklyn Nine-Nine”? Está disponible a través de Netflix (Latinoamérica y España) y Peacock (Estados Unidos).

9. “Gossip Girl”

Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley y Chace Crawford lideran el elenco de esta exitosa producción de The CW Network.

Mejor episodio de Thanksgiving: “Blair Waldorf Must Pie!” (S01E09)

¿De qué trata? Cuando Dan se entera de que Serena y su familia van a celebrar Acción de Gracias solos, los invita ingenuamente a pasar las fiestas con su familia.

¿Cómo ver “Gossip Girl”? Está disponible a nivel internacional a través de HBO Max. En Latinoamérica, también puedes verla vía Netflix.

8. “The Office”

La sitcom protagonizada por Steve Carell y Rainn Wilson nos regaló un inolvidable capítulo sobre esta celebración.

Mejor episodio de Thanksgiving: “WUPHF.com” (S07E09)

¿De qué trata? Algunos compañeros que invirtieron en la empresa de Internet de Ryan quieren que la venda, pero Michael se niega. Mientras tanto, Jim pierde la motivación para trabajar cuando alcanza su tope de comisiones, y Dwight crea un festival del heno en el aparcamiento.

¿Cómo ver “The Office”? En Latinoamérica y España, está disponible a través de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max; en Estados Unidos, vía Peacock.

7. “Seinfeld”

Mejor episodio de Thanksgiving: “The Mom & Pop Store” (S06E08)

¿De qué trata? George compra un descapotable que cree que perteneció a Jon Voight; Kramer intenta salvar un pequeño negocio de reparación de zapatos; y Elaine responde a un concurso de radio, lo que permite al Sr. Pitt participar en el desfile de Acción de Gracias de Macy’s. Mientras tanto, Jerry intenta resolver el misterio de si está o no invitado a la fiesta anual de Tim Whatley.

¿Cómo ver “Seinfeld”? Está disponible a nivel internacional a través de Netflix.

6. “Parks and Recreation”

Mejor episodio de Thanksgiving: “Harvest Festival” (S03E07)

¿De qué trata? El día anterior a la Fiesta de la Cosecha, un líder nativo americano echa una “maldición” sobre el evento porque Leslie se niega a ceder a sus exigencias.

¿Cómo ver “Parks and Recreation”? Está disponible a través de Peacock (Estados Unidos). Si estás en España, puedes ver la serie desde HBO Max y Amazon Prime Video.

5. “The Simpsons”

Mejor episodio de Thanksgiving: “Bart vs. Thanksgiving” (S02E07)

¿De qué trata? Durante la cena del Día de Acción de Gracias, Bart pelea con Lisa y destruye un adorno que ella había construido. Marge le pide a Bart que se disculpe con Lisa, pero él prefiere huir de la casa.

¿Cómo ver “The Simpsons”? Está disponible en Star Plus y Disney Plus.

4. “The Sopranos”

Mejor episodio de Thanksgiving: “He Is Risen” (S03E08)

¿De qué trata? En pleno Acción de Gracias, las tensiones aumentan entre Tony y Ralphie... hasta que las circunstancias exigen que resuelvan sus diferencias. Por otro lado, Meadow se lía con el hijo de Jackie y acaba metida en un gran problema.

¿Cómo ver “The Sopranos”? Está disponible a nivel internacional a través de HBO Max.

3. “Succession”

Mejor episodio de Thanksgiving: “I Went to Market” (S01E05)

¿De qué trata? Kendall organiza un plan para arrebatarle el apoyo a su padre cuando descubre las intenciones comerciales de Logan de expandirse en la televisión local. Además, Greg lleva en automóvil a Ewan de Canadá a Nueva York por Acción de Gracias.

¿Cómo ver “Succession”? Está disponible a nivel internacional a través de HBO Max.

2. “Modern Family”

Mejor episodio de Thanksgiving: “Three Turkeys” (S06E08)

¿De qué trata? Phil y Luke se encargan de las tareas de Acción de Gracias, pero Claire prepara un plan de emergencia. Por otro lado, Jay y Gloria ven interrumpidos sus planes de vacaciones y se arrepienten de no habérselo dicho a nadie. Finalmente, Cameron tiene que pensar en una manera de conseguir que Lily se ponga un vestido para la cena.

Mención honrosa: “Punkin Chunkin” (S03E09). Phil está enfadado porque Claire está ahogando su creatividad, Mitchell no se cree la historia de Cameron sobre el “punkin chunkin”, Gloria no deja que Jay le diga a Manny que su centro de mesa de Acción de Gracias es horrible, y Hayley y Alex tienen un accidente.

¿Cómo ver “Modern Family”? Está disponible en Star Plus (Latinoamérica), Hulu y Peacock (Estados Unidos) y Disney Plus (España).

1. “Friends”

La lista es liderada indiscutiblemente por “Friends”, serie que tuvo 10 episodios dedicados a esta celebración. ¿Quién no recuerda a Monica bailando con un pavo en la cabeza? ¿O a Chandler lamentando el recuerdo traumático relacionado con la fecha? Pues, estos capítulos forman parte de la historia de la televisión.

Mejor episodio de Thanksgiving: “The One With All the Thanksgivings” (S05E08)

¿De qué trata? Mientras el grupo reposa después de la gran cena de Monica del Día de Acción de Gracias, todos comienzan a recordar cuál fue la peor celebración que han tenido de ese día.

Otros episodios de Thanksgiving de la serie:

“The One Where Underdog Gets Away” (S01E09)

“The One With the Football” (S03E09)

“The One With Chandler in a Box” (S04E08)

“The One Where Ross Got High” (S06E09)

“The One Where Chandler Doesn’t Like Dogs” (S07E08)

“The One With the Rumor” (S08E09)

“The One With Rachel’s Other Sister” (S09E08)

“The One With the Late Thanksgiving” (S010E08)

¿Cómo ver “Friends”? Está disponible a nivel internacional a través de HBO Max.