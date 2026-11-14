Boca Juniors tiene una nueva cita decisiva en su camino hacia otro título, pero Banfield quiere convertirse en el obstáculo que lo deje sin final. El Xeneize y el Taladro se enfrentan este sábado 14 de noviembre en una semifinal de la Copa Argentina 2026 que promete tensión y poco margen de error. Los dirigidos por el conjunto de la Ribera llegan después de eliminar a Racing en cuartos de final, mientras que Banfield consiguió su lugar entre los cuatro mejores tras dejar en el camino a Deportivo Riestra. La transmisión para todo el país estará a cargo de TyC Sports, con alternativa online a través de TyC Sports Play.

La clasificación se resolverá en un solo encuentro: el ganador avanzará a la final y mantendrá viva la posibilidad de levantar el trofeo. Para Boca, la semifinal representa otra oportunidad de cerrar la temporada con un título; para Banfield, una ocasión de alcanzar una definición histórica y sorprender a uno de los grandes del fútbol argentino.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Boca Juniors vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026?

TyC Sports será la señal encargada de transmitir el partido en Argentina. Los abonados podrán acceder al canal mediante los principales operadores de televisión paga del país. Estos son los números para encontrar la señal en cada servicio:

Canales de TyC Sports en Argentina

Operador Canales TV Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1018 HD

Quienes tengan contratado alguno de estos servicios podrán sintonizar la señal deportiva desde su televisor y seguir la cobertura del encuentro.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Boca Juniors vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026?

La alternativa para mirar el encuentro por internet es TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de la señal deportiva. Permite acceder a sus contenidos desde distintos dispositivos, sin necesidad de permanecer frente al televisor.

Entre los equipos compatibles se encuentran:

Teléfonos Android.

iPhone.

Tablets.

Computadoras y laptops.

Smart TV compatibles.

Chromecast.

Android TV.

Apple TV.

Para ingresar, será necesario visitar TyC Sports Play, registrarse e identificar la cuenta del cableoperador autorizado para habilitar el acceso a la transmisión.

Boca Juniors vs. Banfield: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por la semifinal de la Copa Argentina 2026

Información Detalles Partido Boca Juniors vs. Banfield Competición Copa Argentina 2026 Instancia Semifinal Fecha Sábado 14 de noviembre de 2026 Hora (Argentina) 19:00 TV TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio Malvinas Argentinas Ciudad Mendoza, Argentina Árbitro Nazareno Arasa