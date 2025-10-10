La emoción de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 continúa este viernes 10 de octubre de 2025, cuando la Selección de Panamá visite a El Salvador en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador. El compromiso se transmitirá EN VIVO y GRATIS por TVMAX (Canal 9), señal abierta oficial para todo el país, y también estará disponible online a través de Medcom Go.

Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con Panamá buscando mantenerse en los primeros lugares del grupo y El Salvador intentando sumar puntos valiosos en casa. La rivalidad centroamericana agrega un condimento especial a un partido que promete intensidad y goles.

¿A qué hora juega Panamá vs. El Salvador?

El partido Panamá vs. El Salvador comenzará a las 8:00 p.m. (hora de Panamá).A continuación, los horarios para otros países de la región:

El Salvador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile, Paraguay y Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Panamá: TVMAX (Canal 9) y RPC TV (Canal 4) , además del streaming Medcom Go .

TVMAX (Canal 9) y , además del streaming . El Salvador: Canal 4 (TCS) y TCS Go .

Canal 4 (TCS) y . Estados Unidos: Paramount+ (servicio de suscripción).

La señal de TVMAX (Canal 9) transmitirá el partido completo, análisis previo y resumen final, con la cobertura oficial del equipo periodístico de Medcom Deportes.

Cómo ver TVMAX online GRATIS

Para los usuarios que deseen ver el encuentro desde cualquier dispositivo, Medcom Go ofrece transmisión gratuita en tiempo real, accesible desde navegadores web y su aplicación móvil (disponible para Android y iOS). Solo es necesario registrarse para acceder a la programación de TVMAX en directo.

Un duelo con historia y orgullo centroamericano

Panamá llega a este encuentro con la moral en alto, tras un sólido inicio en las Eliminatorias, y con figuras como Adalberto Carrasquilla y José Fajardo liderando al combinado canalero. Del otro lado, El Salvador buscará sorprender fuera de casa bajo el mando de su técnico David Dóniga, confiando en la velocidad y presión de su mediocampo.

El Salvador recibe a Panamá por las Eliminatorias de Concacaf. (Foto: El Salvador en 'X')