El Estadio Universitario será el escenario de un auténtico choque de contrastes este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas (CDMX). Como parte de la jornada 16 del Apertura 2026, Tigres recibirá a Cruz Azul. Mientras la escuadra celeste buscará un triunfo vital para pelear por el superliderato, el conjunto felino intentará regalarle una victoria de consuelo a su afición en su último duelo como local en el campeonato, tras haberse quedado sin boleto para la Liguilla. Sigue la transmisión del duelo GRATIS por señal abierta de TV Azteca 7.

La realidad de la Máquina es inmejorable. Con la clasificación a la fiesta grande ya asegurada, los dirigidos por Joel Huiqui aterrizan en Nuevo León ostentando la tercera posición general con 29 unidades, empatados en puntos con América y Chivas, pero condicionados por la diferencia de goles. El cuadro cementero atraviesa un momento anímico pletórico, respaldado por un invicto de seis encuentros y una racha de cuatro triunfos consecutivos que los mantiene como firmes candidatos al título.

En la otra cara de la moneda, Tigres navega por una profunda crisis deportiva que los tiene estancados en el decimoquinto escalón con apenas 15 puntos. La eliminación prematura ha desatado la frustración de una afición exigente que ya pide cambios de fondo en la institución. Los Felinos saltarán a su cancha arrastrando cuatro compromisos sin conocer la victoria y con el orgullo lastimado tras la reciente goleada de 3-0 sufrida ante el Pachuca, por lo que buscarán limpiar su imagen en este duro compromiso.

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Horario, TV y dónde ver Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liga MX

Torneo: Liga MX.

Liga MX. Instancia: Torneo Apertura, fecha 16.

Torneo Apertura, fecha 16. Partido: Cruz Azul vs. Tigres UANL.

Cruz Azul vs. Tigres UANL. Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Sábado 7 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.

19:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: Estadio Universitario, Nuevo León.

Estadio Universitario, Nuevo León. Transmisión en México: TV Azteca 7