América y Monterrey se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026, en el Dignity Health Sports Park de California, Estados Unidos. El pitazo inicial del partido será a las 21:30 horas (en México) y 20:30 horas en Estados Unidos (ET), 21:30 horas (MT), 22:30 horas (CT) y 23:30 horas (ET). Las ‘Águilas’ llegan atravesando un gran momento futbolístico y posicionandose como el principal candidato para llevarse el título.

Sin embargo, Guillermo Almada pidió tranquilidad. El entrenador de América no dudó en resaltar las cualidades deportivas de Monterrey y aseguró que deben realizar un gran trabajo para lograr el pase a la final.

Por el lado de Monterrey, el equipo todavía trabaja en afianzar su propuesta futbolística. Su balance en la Liga MX es de tres victorias y tres derrotas, mientras que en la Leagues Cup viene de superar a Chicago Fire en los cuartos de final. Para avanzar, los Rayados deberán mantener la concentración durante todo el partido y reducir al mínimo las fallas en defensa ante un América que buscará aprovechar cualquier espacio.

CARSON, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (2-09-2026).- Hora y dónde ver EN VIVO el partido América vs. Monterrey hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver América vs. Monterrey EN VIVO por TUDN?

TUDN te llevará la transmisión del partido entre América vs. San Diego hoy por la semifinal de la Leagues Cup. Los canales para sintonizar el duelo en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Monterrey en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

¿Cómo instalar TUDN EN VIVO para ver América vs. Monterrey?

TUDN EN VIVO es la app oficial de TUDN y está disponible para iPhone/iPad y Android. El acceso a determinados partidos puede depender de la región y de las credenciales de un proveedor de TV.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026

Detalle Información Partido América vs. Monterrey Competición Leagues Cup - Semifinal Fecha Miércoles 2 de septiembre del 2026 Horario 21:30 horas del Centro de México Televisión TUDN Streaming TUDN En Vivo Estadio Dignity Health Sports Park Ciudad California, Estados Unidos

América y Monterrey protagonizarán una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo entre dos de los clubes mexicanos de mayor peso en la Liga MX que buscarán instalarse en la gran final del torneo; el encuentro promete intensidad y máxima exigencia desde el primer minuto, por lo que los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS, además de consultar las opciones de transmisión disponibles a través de TUDN y Canal 9 (Nueve). (VIDEO DEL X DE @ClubAmerica)