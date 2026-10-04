La rivalidad entre Estados Unidos y México vuelve a escena este sábado 3 de octubre con un amistoso internacional que pondrá a prueba el nuevo proyecto de Mauricio Pochettino frente a uno de los rivales más exigentes de la Concacaf. El State Farm Stadium de Arizona será el escenario de un choque entre dos selecciones que buscan pasar página tras su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 y comenzar a construir el camino hacia la próxima Copa del Mundo. Mientras el USMNT llega con la confianza de sus victorias ante Perú y Chile, el Tri afronta el clásico después de dos empates consecutivos frente a Colombia y Perú. El encuentro comenzará a las 10:00 p. m. ET (7:00 p. m. PT).

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil? Los aficionados hispanos en Estados Unidos podrán consultar las opciones de televisión y streaming disponibles para seguir el clásico de la Concacaf. Telemundo Deportes y sus plataformas digitales son una referencia para la cobertura deportiva en español, aunque la transmisión específica de este amistoso debe confirmarse en la programación oficial.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. México por el amistoso FIFA?

Los aficionados que viven en Estados Unidos pueden acceder a la programación de Telemundo Deportes mediante su aplicación oficial y los diferentes servicios de televisión en vivo disponibles en el país.

App de Telemundo (iOS y Android)

La aplicación de Telemundo permite acceder a la señal en vivo en los mercados y con los proveedores de televisión participantes. Algunas transmisiones requieren iniciar sesión con una cuenta de televisión compatible. También ofrece noticias, programas y contenido bajo demanda.

Telemundo Deportes En Vivo

La plataforma oficial de Telemundo Deportes permite consultar eventos deportivos y contenidos en directo desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y televisores inteligentes compatibles. La transmisión del clásico deberá confirmarse según los derechos del encuentro.

Peacock

Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, ofrece programación deportiva y de entretenimiento. La disponibilidad de partidos internacionales depende de los derechos adquiridos y de la programación vigente.

Hulu + Live TV

Hulu + Live TV integra canales de televisión en directo, incluida la señal local de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Permite acceder a la programación desde distintos dispositivos y ofrece almacenamiento de grabaciones en la nube.

YouTube TV

YouTube TV ofrece canales de televisión en vivo, entre ellos Telemundo en las ciudades donde está disponible la señal local. Su programación y oferta pueden variar según la ubicación del usuario.

Fubo

Fubo es una plataforma de televisión por streaming con una oferta centrada en los deportes. Sus paquetes incluyen distintas señales deportivas y canales en español, según el mercado y la suscripción contratada.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. México por la fecha FIFA 2026?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o fibra óptica, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

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Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

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Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

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Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

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Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

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Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

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Telemundo en Salt Lake City, Utah

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Telemundo en San Antonio, Texas

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Telemundo en San Diego, California

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Canal 835 de Dish

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Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. México por el amistoso FIFA

Partido Estados Unidos vs. México Competición Amistoso internacional, fecha FIFA Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Horario en Estados Unidos 10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT Horario en México 8:00 p. m. (centro) TV en español (EE. UU.) Por confirmar TV en inglés (EE. UU.) Por confirmar Streaming Por confirmar Radio Por confirmar Estadio State Farm Stadium Ciudad Glendale, Arizona, Estados Unidos

Estados Unidos tendrá la oportunidad de medir su evolución frente a México en uno de los encuentros de mayor tradición de la Concacaf. Mauricio Pochettino buscará aprovechar el impulso de sus recientes victorias para seguir ajustando su equipo, mientras que Rafael Márquez intentará encontrar respuestas para un Tri que necesita recuperar sensaciones después de dos empates. El clásico en Arizona ofrecerá una nueva prueba para ambos seleccionados en el inicio de su camino hacia la Copa Mundial FIFA 2030.

Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre en un partido que concentra la atención de los aficionados al fútbol norteamericano, con el objetivo de medir fuerzas en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas de la región. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del tiempo del centro de México (10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. PT) y podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 en territorio mexicano, mientras que Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura para el público hispano de Estados Unidos. En otros mercados, los aficionados podrán consultar las opciones de Claro Sports y Paramount Plus, según la disponibilidad de sus derechos de transmisión. La expectativa también gira en torno a las figuras de ambos equipos y al recuerdo de grandes estrellas como Lionel Messi, aunque el argentino no forma parte de este enfrentamiento. Quienes buscan ver México vs. Estados Unidos GRATIS deberán comprobar las señales de televisión abierta habilitadas en su país y las alternativas legales de acceso digital. (VIDEO DE X:@@miseleccionmx)